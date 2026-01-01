A DOMjudge egy kiforrott, nyílt forráskódú automatizált bírórendszer programozási versenyek futtatásához ICPC stílusban. Ez működteti a regionális és világdöntős ICPC eseményeket, egyetemi programozási kurzusokat és online versenyeket. A versenyzőknek webes felületet biztosít a megoldások beküldéséhez. A bírók és adminisztrátorok ezen keresztül kezelhetik a problémákat, nyelveket, csapatokat és élő eredménytáblákat.

A DOMjudge saját VPS-en történő üzemeltetése minden beküldést, tesztesetet és bírálati eredményt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek versenyzőnkénti díjak és nincsenek feltöltési korlátok, amelyeket egy hosztolt szolgáltatás szabna meg. A szerver önmagában is teljesen működőképes a versenyek, problémák és csapatok konfigurálásához. A fordított nyelvi bírálatot különálló, homokozóban futó judgehost munkások végzik, amelyeket később csatlakoztathat.