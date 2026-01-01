Telepítse a DOMjudge-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, automatizált programozási versenybíró, amelyet ICPC-stílusú versenyekhez használnak, beküldésekkel, eredménylistákkal és csapatkezeléssel.
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Erre jó a DOMjudge
A DOMjudge egy kiforrott, nyílt forráskódú automatizált bírórendszer programozási versenyek futtatásához ICPC stílusban. Ez működteti a regionális és világdöntős ICPC eseményeket, egyetemi programozási kurzusokat és online versenyeket. A versenyzőknek webes felületet biztosít a megoldások beküldéséhez. A bírók és adminisztrátorok ezen keresztül kezelhetik a problémákat, nyelveket, csapatokat és élő eredménytáblákat.
A DOMjudge saját VPS-en történő üzemeltetése minden beküldést, tesztesetet és bírálati eredményt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Nincsenek versenyzőnkénti díjak és nincsenek feltöltési korlátok, amelyeket egy hosztolt szolgáltatás szabna meg. A szerver önmagában is teljesen működőképes a versenyek, problémák és csapatok konfigurálásához. A fordított nyelvi bírálatot különálló, homokozóban futó judgehost munkások végzik, amelyeket később csatlakoztathat.
A DOMjudge főbb funkciói
ICPC-stílusú bírálat
Megvalósítja az ICPC Nemzetközi egyetemi programozó verseny szabályait, beleértve a büntetőidőt, az eredménytábla befagyasztását, és az ítéletkategóriákat: „Helytelen válasz”, „Időkorlát”, „Futtatási hiba”.
Élő eredményjelzők
Nyilvános és zsűri eredménylisták valós időben frissülnek, ahogy beérkeznek a pályázatok, a verseny vége felé konfigurálható befagyasztással a drámai végkifejletek érdekében.
Csapat- és versenykezelés
Adminisztrációs webes felület versenyek, csapatok, felhasználók, tagságok, problémák, nyelvek és tisztázások kezelésére több párhuzamos eseményen át.
Homokozóba zárt judgehostok
Külön telepíthető judgehost munkavégzők fordítják és futtatják a beküldéseket izolált, cgroup-alapú homokozókban, szigorú CPU, memória és lemez korlátokkal.
REST API és CLP
A dokumentált REST API, valamint a Contest API specifikációval való integráció lehetővé teszi külső eredményjelzők, megoldó eszközök és az ICPC eszközök ökoszisztémájának csatlakoztatását.
Többnyelvű támogatás
Tartalmazza a bírálati támogatást C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go és sok más nyelvhez, teljes nyelvenkénti fordítási és futtatási konfigurációval.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DOMjudge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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