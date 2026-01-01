Telepítse az Mbin-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett, föderált linkgyűjtő és vitafórum, amely ActivityPub-ra épül – a Kbin közösség által vezérelt forkja.
Válasszon VPS csomagot a Mbin szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mbin
Az Mbin egy nyílt forráskódú, föderált tartalomaggregátor, amely egyetlen platformon egyesíti a linkmegosztást, a szálakra fűzött beszélgetéseket, a szavazást és a mikroblogolást. A Kbin közösség által karbantartott forkjaként natívan támogatja az ActivityPub-ot. Így az Ön példánya együttműködik a Lemmy-vel, a Mastodonnal, a PeerTube-bal, a Pixelfeddel és a szélesebb fediverse-szel hidak és kiegészítések nélkül.
Az Mbin futtatása saját VPS-en a fediverse egy önkormányzott sarkát biztosítja Önnek. Itt Ön szabja meg a szabályokat, moderálja a magazinokat, és minden bejegyzést és szavazatot egy saját adatbázisban tárol. Nincs központi vállalat, reklám és nincs algoritmikus hírfolyam, amely átrendezi az idővonalakat. Nincsenek továbbá platformfeltételek, amelyek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A Mbin főbb funkciói
ActivityPub federáció
A natív ActivityPub támogatás összeköti a példányodat Lemmyvel, Mastodonnal, PeerTube-bal, Pixelfeddel és minden más kompatibilis fediverse szerverrel.
Magazinok és fórumtémák
Rendezze a tartalmat témaalapú magazinokba Reddit-stílusú, szálakra fűzött hozzászólásokkal, szavazással és ismerős linkgyűjtő élménnyel.
Beépített mikroblogolás
Tegyen közzé rövid frissítéseket hosszú bejegyzések mellett, és mindkettő elérje ugyanazt a föderált közönséget egy fiókból.
Moderálási és föderációs szabályzók
Magazinonkénti moderátorok, példányra kiterjedő adminisztrációs eszközök és föderációs engedélyező vagy tiltólisták lehetővé teszik, hogy formálja azt a közösséget, amelyet üzemeltetni szeretne.
OAuth és REST API
Első osztályú OAuth 2.0 szerver és dokumentált REST API működteti a harmadik féltől származó mobil klienseket, botokat és integrációkat.
Nyílt forráskódú és közösség által vezetett
AGPL-licencelt, és a Kbin-ből való elágazás után egy aktív közreműködői közösség tartja karban — nincs egyetlen szállítótól való függőség.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mbin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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