Az Mbin egy nyílt forráskódú, föderált tartalomaggregátor, amely egyetlen platformon egyesíti a linkmegosztást, a szálakra fűzött beszélgetéseket, a szavazást és a mikroblogolást. A Kbin közösség által karbantartott forkjaként natívan támogatja az ActivityPub-ot. Így az Ön példánya együttműködik a Lemmy-vel, a Mastodonnal, a PeerTube-bal, a Pixelfeddel és a szélesebb fediverse-szel hidak és kiegészítések nélkül.

Az Mbin futtatása saját VPS-en a fediverse egy önkormányzott sarkát biztosítja Önnek. Itt Ön szabja meg a szabályokat, moderálja a magazinokat, és minden bejegyzést és szavazatot egy saját adatbázisban tárol. Nincs központi vállalat, reklám és nincs algoritmikus hírfolyam, amely átrendezi az idővonalakat. Nincsenek továbbá platformfeltételek, amelyek előzetes értesítés nélkül változhatnak.