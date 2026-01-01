A Spice egy nyílt forráskódú adat- és AI infrastruktúra futtatókörnyezet, amely egyesíti a föderált SQL lekérdezést, a vektorkeresést és az LLM következtetést egyetlen Rust folyamatba. Az Apache DataFusion, Arrow és DuckDB alapjaira épülve több tucat forráshoz csatlakozik – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka és még sok máshoz –, és helyben materializálja a gyakran használt adatokat az alkalmazása melletti másodperc alatti elemzésekhez.

A Spice saját VPS-en történő önálló üzemeltetése egyetlen SQL és HTTP végpontot biztosít az AI ügynököknek és RAG pipeline-oknak a föderált adatok felett. Ezáltal elkerülhetők a lekérdezésenkénti felhőalapú díjak, és nem szükséges érzékeny adatokat felügyelt szolgáltatásba küldeni. Az adatkészletek, gyorsítások, beágyazások és modellek mind egyetlen spicepod.yaml manifesztumban vannak deklarálva.