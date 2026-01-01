Telepítse a Spice AI-t egyetlen kattintással.
Hordozható, Rust-alapú SQL lekérdező, kereső és LLM-következtető motor adatvezérelt AI ügynökökhöz.
Válasszon VPS csomagot a Spice AI szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Spice AI
A Spice egy nyílt forráskódú adat- és AI infrastruktúra futtatókörnyezet, amely egyesíti a föderált SQL lekérdezést, a vektorkeresést és az LLM következtetést egyetlen Rust folyamatba. Az Apache DataFusion, Arrow és DuckDB alapjaira épülve több tucat forráshoz csatlakozik – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka és még sok máshoz –, és helyben materializálja a gyakran használt adatokat az alkalmazása melletti másodperc alatti elemzésekhez.
A Spice saját VPS-en történő önálló üzemeltetése egyetlen SQL és HTTP végpontot biztosít az AI ügynököknek és RAG pipeline-oknak a föderált adatok felett. Ezáltal elkerülhetők a lekérdezésenkénti felhőalapú díjak, és nem szükséges érzékeny adatokat felügyelt szolgáltatásba küldeni. Az adatkészletek, gyorsítások, beágyazások és modellek mind egyetlen spicepod.yaml manifesztumban vannak deklarálva.
A Spice AI főbb funkciói
Föderált SQL motor
Lekérdezhet Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, és több tucat további forrást együtt, egyetlen Apache DataFusion-alapú SQL végponton keresztül.
Helyi adatok gyorsítása
Materializálja a gyakran használt adatkészleteket Arrow, DuckDB vagy SQLite rendszerekbe az alkalmazása mellé, hogy ezredmásodperces késleltetéssel szolgálja ki az analitikai lekérdezéseket.
Beépített LLM inferencia
Futtasson nyílt súlyú csevegő és beágyazási modelleket egy OpenAI-kompatibilis HTTP API-n keresztül közvetlenül a futtatókörnyezetben, külön modell szerver nélkül.
AI keresés és RAG
Kombinálja a vektoros hasonlósági keresést SQL szűrőkkel egyetlen lekérdezésben, hogy támogassa az élő operatív adataira épülő lekérdezés-alapú generálást.
Arrow Flight gRPC
Nagy eredményhalmazok streamelése analitikai klienseknek zero-copy Apache Arrow over Flight technológiával a nagy átviteli sebességű adathozzáféréshez a REST API mellett.
Deklaratív spicepods
Definiálja az adatkészleteket, gyorsításokat, modelleket és frissítési ütemezéseket egyetlen YAML manifesztumban, amely verziókövethető és reprodukálható a környezetek között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spice AI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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