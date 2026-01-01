Akár 69% kedvezmény a Spice AI szolgáltatásra

Telepítse a Spice AI-t egyetlen kattintással.

Hordozható, Rust-alapú SQL lekérdező, kereső és LLM-következtető motor adatvezérelt AI ügynökökhöz.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Spice AI-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Spice AI szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Spice AI

A Spice egy nyílt forráskódú adat- és AI infrastruktúra futtatókörnyezet, amely egyesíti a föderált SQL lekérdezést, a vektorkeresést és az LLM következtetést egyetlen Rust folyamatba. Az Apache DataFusion, Arrow és DuckDB alapjaira épülve több tucat forráshoz csatlakozik – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka és még sok máshoz –, és helyben materializálja a gyakran használt adatokat az alkalmazása melletti másodperc alatti elemzésekhez.

A Spice saját VPS-en történő önálló üzemeltetése egyetlen SQL és HTTP végpontot biztosít az AI ügynököknek és RAG pipeline-oknak a föderált adatok felett. Ezáltal elkerülhetők a lekérdezésenkénti felhőalapú díjak, és nem szükséges érzékeny adatokat felügyelt szolgáltatásba küldeni. Az adatkészletek, gyorsítások, beágyazások és modellek mind egyetlen spicepod.yaml manifesztumban vannak deklarálva.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Spice AI főbb funkciói

Föderált SQL motor

Lekérdezhet Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, és több tucat további forrást együtt, egyetlen Apache DataFusion-alapú SQL végponton keresztül.

Helyi adatok gyorsítása

Materializálja a gyakran használt adatkészleteket Arrow, DuckDB vagy SQLite rendszerekbe az alkalmazása mellé, hogy ezredmásodperces késleltetéssel szolgálja ki az analitikai lekérdezéseket.

Beépített LLM inferencia

Futtasson nyílt súlyú csevegő és beágyazási modelleket egy OpenAI-kompatibilis HTTP API-n keresztül közvetlenül a futtatókörnyezetben, külön modell szerver nélkül.

AI keresés és RAG

Kombinálja a vektoros hasonlósági keresést SQL szűrőkkel egyetlen lekérdezésben, hogy támogassa az élő operatív adataira épülő lekérdezés-alapú generálást.

Arrow Flight gRPC

Nagy eredményhalmazok streamelése analitikai klienseknek zero-copy Apache Arrow over Flight technológiával a nagy átviteli sebességű adathozzáféréshez a REST API mellett.

Deklaratív spicepods

Definiálja az adatkészleteket, gyorsításokat, modelleket és frissítési ütemezéseket egyetlen YAML manifesztumban, amely verziókövethető és reprodukálható a környezetek között.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Spice AI szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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