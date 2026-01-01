Telepítse a FlexGetet egyetlen kattintással.
Hatékony automatizálási eszköz média letöltésére és kezelésére RSS-hírcsatornákról, torrent oldalakról és egyebekről.
Válasszon VPS csomagot a FlexGet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FlexGet
A FlexGet egy többcélú automatizálási eszköz RSS-ből, torrent oldalakról, Usenet indexelőkből és tucatnyi más forrásból származó tartalomhoz. Epizód- és film metaadatokat gyűjt be, szűri a kiadásokat a minőségi szabályaid szerint, és deduplikálja a meglévő könyvtáradhoz képest. Az egyező letöltéseket átadja torrent klienseknek, Usenet letöltőknek vagy utófeldolgozó szkripteknek. Mindezt egyetlen deklaratív YAML konfiguráció vezérli.
A FlexGet önálló üzemeltetése egy VPS-en folyamatosan működésben tartja az automatizálást, így a feedek sosem hagynak ki egy kiadási ablakot. Csatlakozik a Sonarr, Radarr, qBittorrent és SABnzbd rendszerekhez, valamint a szélesebb média-szerver stackhez. Ez az ütemezési ragasztó tartja mindent működésben.
A FlexGet főbb funkciói
YAML-vezérelt automatizálás
Deklaráljon minden feedet, szűrőt, transzformációt és letöltési célt egyetlen konfigurációs fájlban — könnyen verziókövethető és példányok között replikálható.
Több száz integráció
Beépített bővítmények torrent oldalak, RSS-hírcsatornák, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet és még sok más számára.
Sorozatok és filmek felfedezése
Nyomon követi a műsorokat és filmeket a különböző szolgáltatóknál és kiszűri a duplikátumokat a könyvtárából. Csak azokat a kiadásokat szerzi be, amelyek megfelelnek a minőségi és nyelvi szabályainak.
Web UI és REST API
Böngéssze a sorban álló feladatokat, manuálisan indítson futtatásokat, és ellenőrizze az előzményeket a böngészőből — vagy automatizáljon mindent a JSON REST API-n keresztül.
Ütemezés és eseményindítók
A Cron-stílusú ütemezések, a fájlrendszer-eseményindítók és a webhook belépési pontok kézi beavatkozás nélkül, automatikusan futtatják a feladatokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FlexGet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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