A FlexGet egy többcélú automatizálási eszköz RSS-ből, torrent oldalakról, Usenet indexelőkből és tucatnyi más forrásból származó tartalomhoz. Epizód- és film metaadatokat gyűjt be, szűri a kiadásokat a minőségi szabályaid szerint, és deduplikálja a meglévő könyvtáradhoz képest. Az egyező letöltéseket átadja torrent klienseknek, Usenet letöltőknek vagy utófeldolgozó szkripteknek. Mindezt egyetlen deklaratív YAML konfiguráció vezérli.

A FlexGet önálló üzemeltetése egy VPS-en folyamatosan működésben tartja az automatizálást, így a feedek sosem hagynak ki egy kiadási ablakot. Csatlakozik a Sonarr, Radarr, qBittorrent és SABnzbd rendszerekhez, valamint a szélesebb média-szerver stackhez. Ez az ütemezési ragasztó tartja mindent működésben.