Telepítse a Foundry VTT-t egyetlen kattintással.
Kiváló virtuális asztali szerepjáték platform online RPG alkalmak futtatásához, térképekkel, karakterlapokkal, automatizálással, valamint hang- és videóintegrációval.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Foundry VTT
A Foundry Virtual Tabletop a vezető kereskedelmi, de saját üzemeltetésű platform online asztali szerepjátékok futtatásához. Moduláris JavaScript motorra épül. Mélyen támogatja a Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu és tucatnyi más rendszert, közösségi modulokon keresztül. Professzionális szintű dinamikus világítást, látómezőt, animált tokeneket, kockadobás-automatizálást és kiterjedt makrónyelvet biztosít az egyedi játékmotorokhoz.
A Foundry saját üzemeltetése a VPS-en minden kampányt, karakterlapot és harci térképet közvetlen irányítása alatt tart. Nincs munkamenetenkénti SaaS díj, nincs havi felhőköltség, és nincs harmadik fél hozzáférése a játékosok játékadataihoz. Fizetős Foundry licenc szükséges, és egyszeri vásárlással szerezhető be a foundryvtt.com webhelyről.
A Foundry VTT főbb funkciói
Dinamikus világítás és látás
A csempealapú háborús köd, a látótávolság-számítások, a dinamikus fényforrások és a jelölőnkénti látás filminőségű kazamatamászó élményt nyújtanak a játékosoknak.
Rendszer és modul piactér
Natív támogatás D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu és több mint 100 más rendszerhez, közösségi modulokon és tartalomcsomagokon keresztül.
Kocka automatizálás
Beépített kockadobó csevegés-integrációval, képletértelmezővel és rendszerenkénti szabályokkal, amelyek automatizálják a támadási dobásokat, sebzéseket, mentődobásokat és képességellenőrzéseket.
Hang- és videóbeszélgetés
Az opcionális WebRTC hang- és videócsatornák közvetlenül a Foundry-ban futnak, így a csoportoknak nincs szükségük Discordra, Zoomra vagy más külső eszközökre.
Makrók és JavaScript
A teljes makrórendszer JavaScript hozzáféréssel a játékállapothoz lehetővé teszi a játékmestereknek, hogy automatizálják a komplex mechanikákat, egyedi gombokat építsenek és dinamikus jeleneteket hozzanak létre.
Folyamatos kampányok
A világok, karakterek, naplók, jelenetek és játékosadatok megmaradnak a munkamenetek között és túlélik a konténerfrissítéseket egyetlen elnevezett kötet segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Foundry VTT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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