A Foundry Virtual Tabletop a vezető kereskedelmi, de saját üzemeltetésű platform online asztali szerepjátékok futtatásához. Moduláris JavaScript motorra épül. Mélyen támogatja a Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu és tucatnyi más rendszert, közösségi modulokon keresztül. Professzionális szintű dinamikus világítást, látómezőt, animált tokeneket, kockadobás-automatizálást és kiterjedt makrónyelvet biztosít az egyedi játékmotorokhoz.

A Foundry saját üzemeltetése a VPS-en minden kampányt, karakterlapot és harci térképet közvetlen irányítása alatt tart. Nincs munkamenetenkénti SaaS díj, nincs havi felhőköltség, és nincs harmadik fél hozzáférése a játékosok játékadataihoz. Fizetős Foundry licenc szükséges, és egyszeri vásárlással szerezhető be a foundryvtt.com webhelyről.