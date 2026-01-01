Telepítse a Cerbos-t egyetlen kattintással.
Open-source, nyelvfüggetlen engedélyezési szolgáltatás környezetfüggő hozzáférés-vezérlési szabályzatok kódként való írásához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cerbos
A Cerbos egy önhostolt házirend-döntési pont, amely leválasztja az engedélyezési logikát az alkalmazáskódjáról. Ahelyett, hogy az engedélyellenőrzéseket szétszórná a szolgáltatások között, erőforrás- és főszereplő-házirendeket definiál verziókövetett YAML fájlokként. A Cerbos egy REST és gRPC API-n keresztül válaszol az engedélyezési kérdésekre, ezredmásodperc alatti válaszidővel.
A Cerbos saját VPS-en történő önhostolása minden engedélyezési döntést és auditnaplót teljes mértékben az infrastruktúráján belül tart. Így egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem látja, mely felhasználók mely erőforrásokat érik el. A házirendek a kódja mellett élnek, és generált SDK klienseken keresztül bármilyen nyelvvel integrálhatók. Futásidőben újraindítás nélkül újratölthetők a szolgáltatások.
A Cerbos főbb funkciói
Szabályzat kódként
Hozzáférési szabályokat definiáljon verziókövetett YAML fájlokban, teljes Git előzményekkel, kódellenőrzéssel és CI/CD validációval, ahelyett, hogy az alkalmazásában elrejtett adatbázistáblákat használna.
Nyelvfüggetlen
Hívja a Cerbost REST vagy gRPC protokollon keresztül bármely nyelvről, hivatalos SDK kliensekkel Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby és Rust nyelvekhez.
Környezetfüggő döntések
Engedélyek értékelése a felhasználó, az erőforrás és a környezet attribútumai alapján — beleértve a JWT jogcímeket is — finomhangolt szabályok kifejezésére, a statikus szerepkör-hozzárendeléseken túl.
Al-milliszekundumos késleltetés
A szabályzatok egy memóriabeli döntéshozó motorba fordítódnak, így az ellenőrzések jóval egy milliszekundum alatt lefutnak és adatbázis-ugrás nélkül vízszintesen skálázódnak.
Beépített audit log
Minden engedélyezési döntés rögzíthető teljes kérés- és válaszkontextussal a megfelelőségi jelentéskészítéshez és az utólagos szabályzat hibakereséshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cerbos szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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