A Cerbos egy önhostolt házirend-döntési pont, amely leválasztja az engedélyezési logikát az alkalmazáskódjáról. Ahelyett, hogy az engedélyellenőrzéseket szétszórná a szolgáltatások között, erőforrás- és főszereplő-házirendeket definiál verziókövetett YAML fájlokként. A Cerbos egy REST és gRPC API-n keresztül válaszol az engedélyezési kérdésekre, ezredmásodperc alatti válaszidővel.

A Cerbos saját VPS-en történő önhostolása minden engedélyezési döntést és auditnaplót teljes mértékben az infrastruktúráján belül tart. Így egyetlen harmadik fél szolgáltatása sem látja, mely felhasználók mely erőforrásokat érik el. A házirendek a kódja mellett élnek, és generált SDK klienseken keresztül bármilyen nyelvvel integrálhatók. Futásidőben újraindítás nélkül újratölthetők a szolgáltatások.