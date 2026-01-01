Az OMERO az Open Microscopy Environment adatkezelő platformja, amelyet többdimenziós bioképalkotó adatokkal dolgozó kutatólaborok számára fejlesztettek ki. Ez a platform több mint 150 saját fájlformátumból importál mikroszkópos képeket a Bio-Formats segítségével. Az adatokat lekérdezhető adattárban tárolja, és egy webes megjelenítőn keresztül teszi elérhetővé. Ez a megjelenítő saját szoftver nélkül kezeli a csatornákat, az időzített felvételeket és a Z-rétegeket.

Az OMERO saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a laborcsoportoknak. Ez az ellenőrzés kiterjed a nyers képadatokra, az annotációkra és a hozzáférési jogosultságokra. A rendszer egyetlen telepítésben foglalja magában az OMERO.server háttérrendszerét, az OMERO.web felhasználói felületét és egy PostgreSQL adattárat.