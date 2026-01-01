Telepítse az OMERO-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú képadat-kezelő platform tudományos mikroszkópiához, többdimenziós webes megjelenítővel.
Válasszon VPS csomagot a OMERO szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OMERO
Az OMERO az Open Microscopy Environment adatkezelő platformja, amelyet többdimenziós bioképalkotó adatokkal dolgozó kutatólaborok számára fejlesztettek ki. Ez a platform több mint 150 saját fájlformátumból importál mikroszkópos képeket a Bio-Formats segítségével. Az adatokat lekérdezhető adattárban tárolja, és egy webes megjelenítőn keresztül teszi elérhetővé. Ez a megjelenítő saját szoftver nélkül kezeli a csatornákat, az időzített felvételeket és a Z-rétegeket.
Az OMERO saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a laborcsoportoknak. Ez az ellenőrzés kiterjed a nyers képadatokra, az annotációkra és a hozzáférési jogosultságokra. A rendszer egyetlen telepítésben foglalja magában az OMERO.server háttérrendszerét, az OMERO.web felhasználói felületét és egy PostgreSQL adattárat.
A OMERO főbb funkciói
Többdimenziós nézegető
Böngésszen Z-vermeket, időeltolásos sorozatokat és többcsatornás felvételeket közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy asztali mikroszkópiai szoftvert telepítene.
Bio-Formats importálás
Képek betöltése több mint 150 saját fejlesztésű mikroszkópos formátumból, és az eredeti metaadatok megőrzése a mellékelt Bio-Formats könyvtáron keresztül.
Csoportok és jogosultságok
Szervezze a kutatókat együttműködő csoportokba, csak olvasható, olvasható-jegyzetelhető vagy olvasható-írható engedélyekkel a megosztott adatkészleteken és projekteken.
Annotációk és címkék
Címkéket, értékeléseket, megjegyzéseket, kulcs-érték párokat és fájlmellékleteket csatoljon a képekhez, hogy a kísérleti kontextus a nyers adatokhoz kapcsolódva maradjon.
Szkriptelés és API
Automatizálja az elemzési folyamatokat Python, Java és MATLAB API-kon keresztül, vagy futtasson szerveroldali OMERO.scripts-eket teljes adatkészletek ellen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OMERO szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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