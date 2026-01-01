Telepítse a MediaGo-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett videó letöltő és rögzítő, amely M3U8, HLS, YouTube, Bilibili és 1000+ további webhelyről tölt le.
Válasszon VPS csomagot a MediaGo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MediaGo
A MediaGo egy nyílt forráskódú videóletöltő. Ez egy böngészőalapú UI-t párosít olyan bevált motorokkal, mint a yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE és BBDown. Felismeri és menti a streameket M3U8 és HLS lejátszási listákról. Továbbá YouTube-ról, Bilibiliről, Twitterről, Instagramról, Redditről és több mint ezer más támogatott oldalról is. Ezután a végeredményt bármilyen formátumba vagy minőségbe konvertálja, külön ffmpeg lépés nélkül.
Ha saját VPS-en futtatja a MediaGo-t, a letöltések egy gyors, mindig elérhető szerveren történnek, nem pedig a laptopján. A fájlok pedig az Ön által ellenőrzött tárhelyen maradnak. Egy kiegészítő böngészőbővítmény és HTTP API lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről linkeket küldjön ugyanabba a sorba. A feladatkezelés, az előrehaladás és az előzmények egy letisztult webes irányítópulton keresztül érhetők el.
A MediaGo főbb funkciói
M3U8 és HLS elemző
Észleli és letölti a szegmentált streameket bármely weboldalról, beleértve a DRM-mentes élő felvételeket és az igény szerinti lejátszási listákat.
yt-dlp motor
A beépített yt-dlp támogatás alapból tölt le videókat a YouTube-ról, a Twitterről, az Instagramról, a Redditről és több mint ezer más támogatott oldalról.
Bilibili letöltő
A natív BBDown integráció letölti a Bilibili videókat, danmakut, feliratokat és kiváló minőségű hangsávokat, amelyek a legtöbb általános letöltő számára nem elérhetők.
Böngészőbővítmény
Kiegészítő Chrome és Firefox bővítmény észlel videókat bármely oldalon, és egyetlen kattintással sorba állítja őket a szerverén.
Alkalmazáson belüli formátum átalakítás
Konvertálja az elkészült letöltéseket más formátumokba vagy minőségekbe a mellékelt ffmpeg pipeline segítségével anélkül, hogy elhagyná az irányítópultot.
HTTP API és automatizálás
A teljes REST API lehetővé teszi a szkriptek, AI asszisztensek és harmadik féltől származó eszközök számára a feladatok létrehozását, a folyamat lekérdezését és a letöltési sor kezelését.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MediaGo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.