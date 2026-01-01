A MediaGo egy nyílt forráskódú videóletöltő. Ez egy böngészőalapú UI-t párosít olyan bevált motorokkal, mint a yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE és BBDown. Felismeri és menti a streameket M3U8 és HLS lejátszási listákról. Továbbá YouTube-ról, Bilibiliről, Twitterről, Instagramról, Redditről és több mint ezer más támogatott oldalról is. Ezután a végeredményt bármilyen formátumba vagy minőségbe konvertálja, külön ffmpeg lépés nélkül.

Ha saját VPS-en futtatja a MediaGo-t, a letöltések egy gyors, mindig elérhető szerveren történnek, nem pedig a laptopján. A fájlok pedig az Ön által ellenőrzött tárhelyen maradnak. Egy kiegészítő böngészőbővítmény és HTTP API lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközről linkeket küldjön ugyanabba a sorba. A feladatkezelés, az előrehaladás és az előzmények egy letisztult webes irányítópulton keresztül érhetők el.