Akár 69% kedvezmény a JobOps szolgáltatásra

Telepítse a JobOps-ot egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett álláskereső folyamat, amely állásportálokat keres, önéletrajzokat szab testre, értékeli az alkalmasságot, és nyomon követ minden jelentkezést egyetlen irányítópultról.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a JobOps-ot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a JobOps szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a JobOps

A JobOps DevOps elveket alkalmaz az álláskeresésre. Egyetlen képernyőről keres a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna és több mint 10 további állásportálon. Értékeli az egyes találatokat a profilod alapján. Létrehoz egy, az adott pozícióra szabott önéletrajzot, és minden jelentkezést egy helyen követ nyomon. Szándékosan nem jelentkezik automatikusan. A toborzók észlelhetik az automatizált jelentkezéseket, így a JobOps sebességet biztosít a minőség feláldozása nélkül.

A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes ellenőrzésed alatt tartja az önéletrajzodat. Ugyanígy a keresési előzményeidet, Gmail nyomkövető tokenjeidet és AI szolgáltatói kulcsaidat is. Ezek nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában lennének. A pipeline minden adatot helyben, SQLite adatbázisban tárol. Ez a generált PDF-ek mellett történik. Így minden keresés és jelentkezés teljes nyilvántartása a saját infrastruktúrádon marad.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A JobOps főbb funkciói

Többtáblás keresés

Lekérdezhet több mint 10 állásportált, beleértve a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe és Seek oldalakat, egyetlen keresőfelületről.

AI illeszkedési pontozás

Rangsorolja az állásokat 0-100-ig a profilja alapján, így csak azokra a pozíciókra koncentrálhat, amelyekre érdemes jelentkezni, ahelyett, hogy manuálisan szűrné a százakat.

Személyre szabott önéletrajz generálás

Írja át önéletrajzát minden szerepkörhöz automatikusan, exportálja kifinomult PDF-be helyben vagy egy Reactive Resume integráción keresztül.

Gmail követő postaláda

Csatlakoztassa a Gmailt, és automatikusan észlelje az interjúmeghívásokat, ajánlatokat és elutasításokat az alkalmazás állapotának frissítéséhez táblázatok nélkül.

Használja saját AI-ját

Csatlakoztasson OpenAI-t, Geminit, OpenRoutert, Codexet, vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis endpointot, például az Ollamát vagy az LM Studiót.

Visa szponzoráció ellenőrzések

Ellenőrizze az Egyesült Királyság vízumtámogatási státuszát a hirdetésekben, és csak azokat a pozíciókat jelenítse meg, amelyek megfelelnek a munkavállalási engedélyre vonatkozó követelményeinek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a JobOps szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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