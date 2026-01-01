A JobOps DevOps elveket alkalmaz az álláskeresésre. Egyetlen képernyőről keres a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna és több mint 10 további állásportálon. Értékeli az egyes találatokat a profilod alapján. Létrehoz egy, az adott pozícióra szabott önéletrajzot, és minden jelentkezést egy helyen követ nyomon. Szándékosan nem jelentkezik automatikusan. A toborzók észlelhetik az automatizált jelentkezéseket, így a JobOps sebességet biztosít a minőség feláldozása nélkül.

A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes ellenőrzésed alatt tartja az önéletrajzodat. Ugyanígy a keresési előzményeidet, Gmail nyomkövető tokenjeidet és AI szolgáltatói kulcsaidat is. Ezek nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában lennének. A pipeline minden adatot helyben, SQLite adatbázisban tárol. Ez a generált PDF-ek mellett történik. Így minden keresés és jelentkezés teljes nyilvántartása a saját infrastruktúrádon marad.