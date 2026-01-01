Telepítse a JobOps-ot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett álláskereső folyamat, amely állásportálokat keres, önéletrajzokat szab testre, értékeli az alkalmasságot, és nyomon követ minden jelentkezést egyetlen irányítópultról.
Válasszon VPS csomagot a JobOps szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a JobOps
A JobOps DevOps elveket alkalmaz az álláskeresésre. Egyetlen képernyőről keres a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna és több mint 10 további állásportálon. Értékeli az egyes találatokat a profilod alapján. Létrehoz egy, az adott pozícióra szabott önéletrajzot, és minden jelentkezést egy helyen követ nyomon. Szándékosan nem jelentkezik automatikusan. A toborzók észlelhetik az automatizált jelentkezéseket, így a JobOps sebességet biztosít a minőség feláldozása nélkül.
A saját VPS-en történő üzemeltetés teljes ellenőrzésed alatt tartja az önéletrajzodat. Ugyanígy a keresési előzményeidet, Gmail nyomkövető tokenjeidet és AI szolgáltatói kulcsaidat is. Ezek nem egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában lennének. A pipeline minden adatot helyben, SQLite adatbázisban tárol. Ez a generált PDF-ek mellett történik. Így minden keresés és jelentkezés teljes nyilvántartása a saját infrastruktúrádon marad.
A JobOps főbb funkciói
Többtáblás keresés
Lekérdezhet több mint 10 állásportált, beleértve a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe és Seek oldalakat, egyetlen keresőfelületről.
AI illeszkedési pontozás
Rangsorolja az állásokat 0-100-ig a profilja alapján, így csak azokra a pozíciókra koncentrálhat, amelyekre érdemes jelentkezni, ahelyett, hogy manuálisan szűrné a százakat.
Személyre szabott önéletrajz generálás
Írja át önéletrajzát minden szerepkörhöz automatikusan, exportálja kifinomult PDF-be helyben vagy egy Reactive Resume integráción keresztül.
Gmail követő postaláda
Csatlakoztassa a Gmailt, és automatikusan észlelje az interjúmeghívásokat, ajánlatokat és elutasításokat az alkalmazás állapotának frissítéséhez táblázatok nélkül.
Használja saját AI-ját
Csatlakoztasson OpenAI-t, Geminit, OpenRoutert, Codexet, vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis endpointot, például az Ollamát vagy az LM Studiót.
Visa szponzoráció ellenőrzések
Ellenőrizze az Egyesült Királyság vízumtámogatási státuszát a hirdetésekben, és csak azokat a pozíciókat jelenítse meg, amelyek megfelelnek a munkavállalási engedélyre vonatkozó követelményeinek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a JobOps szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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