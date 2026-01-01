A DumbDo egy szándékosan egyszerű teendőlista alkalmazás a DumbWare.io-tól. Az a filozófia vezérelte, hogy a legtöbb feladatkövetési igényhez nincs szükség adatbázisra, fiókrendszerre vagy felhő-előfizetésre. A feladatok egyetlen JSON fájlban tárolódnak, így a biztonsági mentések egy fájl másolásával, a migrációk pedig triviálisan elvégezhetők.

A felület tisztán reagál bármilyen képernyőméreten, és automatikusan vált a sötét és világos mód között. Az opcionális PIN-védelem (4-10 számjegy) biztosítja a hozzáférést megosztott szervereken. A Progressive Web App támogatás azt jelenti, hogy a DumbDo-t telepítheti telefonra vagy asztali számítógépre, és offline is használhatja. A VPS-en történő saját üzemeltetés privátan tartja a feladatadatait, minden eszközről elérhetővé teszi, és mentesíti a harmadik féltől származó szolgáltatásváltozásoktól.