Telepítse a DumbDo-t egyetlen kattintással.
Minimalista, saját üzemeltetésű teendőlista fájlalapú tárolással, sötét móddal, PWA támogatással és opcionális PIN védelemmel — nincs szükség adatbázisra.
Válasszon VPS csomagot a DumbDo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DumbDo
A DumbDo egy szándékosan egyszerű teendőlista alkalmazás a DumbWare.io-tól. Az a filozófia vezérelte, hogy a legtöbb feladatkövetési igényhez nincs szükség adatbázisra, fiókrendszerre vagy felhő-előfizetésre. A feladatok egyetlen JSON fájlban tárolódnak, így a biztonsági mentések egy fájl másolásával, a migrációk pedig triviálisan elvégezhetők.
A felület tisztán reagál bármilyen képernyőméreten, és automatikusan vált a sötét és világos mód között. Az opcionális PIN-védelem (4-10 számjegy) biztosítja a hozzáférést megosztott szervereken. A Progressive Web App támogatás azt jelenti, hogy a DumbDo-t telepítheti telefonra vagy asztali számítógépre, és offline is használhatja. A VPS-en történő saját üzemeltetés privátan tartja a feladatadatait, minden eszközről elérhetővé teszi, és mentesíti a harmadik féltől származó szolgáltatásváltozásoktól.
A DumbDo főbb funkciói
Nincs szükség adatbázisra
Minden feladatot egyetlen JSON fájlban tárol – nincs szükség kiépítésre, áttelepítésre vagy karbantartásra magán a konténeren túl.
Sötét és világos mód
Automatikusan követi a rendszer színséma-beállítását a kényelmes megtekintéshez bármilyen környezetben vagy napszakban.
Progresszív webalkalmazás
Telepítse a DumbDo-t bármely eszközre a kezdőképernyőről való hozzáféréshez és offline használathoz, anélkül, hogy minden alkalommal felkeresné a böngészőt.
Opcionális PIN védelem
Állítson be egy 4-10 számjegyű PIN-t a megosztott szervereken való hozzáférés korlátozásához, miközben a felület gyorsan elérhető marad az arra jogosult felhasználók számára.
Testreszabható oldalcím
Átnevezze az alkalmazáspéldányt a személyes márkaépítéshez igazítva, vagy megkülönböztesse az azonos VPS-en lévő több telepítést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DumbDo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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