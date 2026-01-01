A Galaxy egy nyílt forráskódú webes platform. Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy adatintenzív biomedikai elemzéseket futtassanak, osszanak meg és reprodukáljanak. Mindezt anélkül, hogy egyetlen kódsort is írnának. Világszerte több ezer laboratórium használja. Több ezer parancssori eszközt foglal magába egy egységes böngészőfelület mögött. Így a tudósok komplex bioinformatikai folyamatokat építhetnek. Minden paramétert nyomon követhetnek. Hónapokkal később is újra futtathatják pontosan ugyanazt az elemzést.

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