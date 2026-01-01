Galaxy telepítés egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webes platform hozzáférhető, reprodukálható bioinformatikai elemzésekhez és adatintenzív tudományos munkafolyamatokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Galaxy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Galaxy
A Galaxy egy nyílt forráskódú webes platform. Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy adatintenzív biomedikai elemzéseket futtassanak, osszanak meg és reprodukáljanak. Mindezt anélkül, hogy egyetlen kódsort is írnának. Világszerte több ezer laboratórium használja. Több ezer parancssori eszközt foglal magába egy egységes böngészőfelület mögött. Így a tudósok komplex bioinformatikai folyamatokat építhetnek. Minden paramétert nyomon követhetnek. Hónapokkal később is újra futtathatják pontosan ugyanazt az elemzést.
A Galaxy saját VPS-en való üzemeltetésével teljesen az Ön ellenőrzése alatt maradnak az érzékeny szekvenálási adatok, a betegkohorszok és a még nem publikált munkafolyamatok. Nincsenek munkánkénti díjak és megosztott szerveres várólisták. Ez a sablon egyetlen, minden az egyben konténert tartalmaz, előre konfigurált Galaxyval, PostgreSQL-lel és nginx-szel, azonnali, egybérlős telepítéshez.
A Galaxy főbb funkciói
Reprodukálható munkafolyamatok
Rögzítse minden eszközt, paramétert és adatkészlet-verziót, hogy bármely elemzés bitről bitre újrafuttatható legyen hónapokkal vagy évekkel később.
Vizuális folyamatszerkesztő
Összeállíthat többlépéses bioinformatikai pipeline-okat egy fogd és vidd felületen, anélkül, hogy Bash-ben vagy Snakemake-ben szkriptelne.
Több ezer eszköz
Telepítsen ellenőrzött eszközöket a Galaxy Tool Shedből, amelyek lefedik a genomikát, proteomikát, metabolomikát, képalkotást és a gépi tanulást.
Interaktív jegyzetfüzetek
Indítson el Jupytert, RStudiót és más interaktív környezeteket közvetlenül a Galaxy előzményein és adatkészletein.
Előzmények és megosztás
Rendszerezzen minden elemzési futtatást egy verziózott előzményben, amelyet a munkatársak egy kattintással megoszthatnak, közzétehetnek vagy importálhatnak.
Conda függőségfeloldás
Az eszközök automatikusan feloldják függőségeiket Condán és BioContainereken keresztül, kiküszöbölve a környezeti konfliktusokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Galaxy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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