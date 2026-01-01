Az Inkscape a vezető nyílt forráskódú vektorgrafikus szerkesztő logók, ikonok, illusztrációk és műszaki rajzok készítéséhez SVG formátumban. Ez a sablon a teljes Inkscape asztali alkalmazást futtatja KasmVNC-n keresztül. Így bármely modern böngészőből elérhető, helyi telepítés nélkül.

Az Inkscape VPS-en való üzemeltetése állandó tervezési munkaterületet biztosít, amely eszközökön át követi Önt. Egyéni bővítményei, palettái, sablonjai és projektfájljai mindig elérhetők. A környezet HTTPS mögött, jelszavas hitelesítéssel van védve — nincs szükség VPN-re vagy asztali szinkronizálásra.