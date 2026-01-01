Telepítse az Inkscape-et egyetlen kattintással.
Ingyenes és nyílt forráskódú vektorgrafikus szerkesztő, amely bármely böngészőből elérhető egy felhőalapú asztali környezeten keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Inkscape szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Inkscape
Az Inkscape a vezető nyílt forráskódú vektorgrafikus szerkesztő logók, ikonok, illusztrációk és műszaki rajzok készítéséhez SVG formátumban. Ez a sablon a teljes Inkscape asztali alkalmazást futtatja KasmVNC-n keresztül. Így bármely modern böngészőből elérhető, helyi telepítés nélkül.
Az Inkscape VPS-en való üzemeltetése állandó tervezési munkaterületet biztosít, amely eszközökön át követi Önt. Egyéni bővítményei, palettái, sablonjai és projektfájljai mindig elérhetők. A környezet HTTPS mögött, jelszavas hitelesítéssel van védve — nincs szükség VPN-re vagy asztali szinkronizálásra.
A Inkscape főbb funkciói
Böngészőből elérhető asztali gép
A teljes Inkscape alkalmazás fut a böngészőjében KasmVNC-n keresztül, hozzáférést biztosítva a tervezési munkaterületéhez bármilyen eszközről.
SVG-natív szerkesztés
Az Inkscape közvetlenül SVG geometriával dolgozik, így a grafikák minőségromlás nélkül skálázhatók bármilyen felbontásra — ideális webes és nyomtatott felhasználásra.
Haladó csomópont szerkesztés
A precíziós Bezier-görbe és csomópont-manipulációs eszközök teljes irányítást biztosítanak az útvonalak felett a részletes illusztrációk és ikonmunkák készítéséhez.
Bővítmények és szkriptelés
Több száz beépített és közösségi bővítmény teszi lehetővé az automatizálást, az egyedi effekteket és a munkafolyamat-integrációkat közvetlenül az Inkscape-ben.
Állandó munkaterület
Projektfájlok, betűtípusok, paletták és beállítások munkamenetek között megmaradnak egy elnevezett Docker-kötetben, túlélve a konténer újraindításokat és frissítéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Inkscape szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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