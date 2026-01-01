A CodiMD egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő markdown szerkesztő, amely a HackMD alapjaira épül. Lehetővé teszi több csapattag számára, hogy egyidejűleg szerkesszék ugyanazt a dokumentumot azonnali szinkronizálással. Ez ideálissá teszi műszaki dokumentációhoz, sprint jegyzetekhez, architektúra döntési nyilvántartásokhoz és bármilyen típusú együttműködő íráshoz. Az osztott képernyős szerkesztő élőben rendereli a markdown-t, így az írók mindig pontosan látják, hogyan fog kinézni a tartalmuk.

A CodiMD saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a jegyzetei és dokumentumai soha nem mennek át harmadik fél szerverein. Ez fontos azoknak a szervezeteknek, amelyek belső stratégiákkal, ügyféladatokkal vagy műszaki specifikációkkal foglalkoznak. Minden adat az Ön VPS-alapú PostgreSQL adatbázisán marad, és Ön szabályozza, hogy ki regisztrálhat és férhet hozzá a platformhoz. Ez a telepítés párosítja a CodiMD szervert a PostgreSQL-lel a megbízható dokumentum- és felhasználói tárolás érdekében.