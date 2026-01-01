Telepítse a CodiMD-t egyetlen kattintással.
Valós idejű együttműködő Markdown szerkesztő csapatok számára dokumentációk, értekezleti jegyzetek és prezentációk közös írásához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CodiMD
A CodiMD egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű, valós idejű, együttműködő markdown szerkesztő, amely a HackMD alapjaira épül. Lehetővé teszi több csapattag számára, hogy egyidejűleg szerkesszék ugyanazt a dokumentumot azonnali szinkronizálással. Ez ideálissá teszi műszaki dokumentációhoz, sprint jegyzetekhez, architektúra döntési nyilvántartásokhoz és bármilyen típusú együttműködő íráshoz. Az osztott képernyős szerkesztő élőben rendereli a markdown-t, így az írók mindig pontosan látják, hogyan fog kinézni a tartalmuk.
A CodiMD saját üzemeltetése azt jelenti, hogy a jegyzetei és dokumentumai soha nem mennek át harmadik fél szerverein. Ez fontos azoknak a szervezeteknek, amelyek belső stratégiákkal, ügyféladatokkal vagy műszaki specifikációkkal foglalkoznak. Minden adat az Ön VPS-alapú PostgreSQL adatbázisán marad, és Ön szabályozza, hogy ki regisztrálhat és férhet hozzá a platformhoz. Ez a telepítés párosítja a CodiMD szervert a PostgreSQL-lel a megbízható dokumentum- és felhasználói tárolás érdekében.
A CodiMD főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több szerző szerkeszti ugyanazt a dokumentumot egyidejűleg, élő szinkronizálással és egyedi kurzorjelzőkkel.
Gazdag markdown renderelés
Rendereljen diagramokat, UML diagramokat, matematikai képleteket, kódblokkokat szintaxiskiemeléssel és beágyazott médiát markdownból.
Prezentációs mód
Alakítson át bármilyen Markdown dokumentumot prezentációs diavetítéssé anélkül, hogy elhagyná a szerkesztőt.
Verzióelőzmények
Böngészheti és visszaállíthatja bármely dokumentum korábbi verzióit, így egyetlen közös szerkesztés sem vész el véglegesen.
Több exportálási formátum
Dokumentumok exportálása PDF, HTML vagy nyers markdown formátumba a tartalom megosztásához a platformon kívül szükség esetén.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CodiMD szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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