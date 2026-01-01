Telepítse a Screego-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett képernyőmegosztó szerver beépített TURN relével a megbízható WebRTC kapcsolatokhoz bármilyen tűzfalon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Screego szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Screego
A Screego egy nyílt forráskódú képernyőmegosztó szerver, amely lehetővé teszi a csapatok távoli együttműködését anélkül, hogy érzékeny képernyőtartalmat harmadik fél SaaS szolgáltatásán keresztül irányítana. WebRTC-t használ az alacsony késleltetésű streameléshez, és tartalmaz egy TURN relé szervert. Így a kapcsolatok sikeresen létrejönnek korlátozó vállalati tűzfalakon és szimmetrikus NAT-on keresztül. Ez kiküszöböli a képernyőmegosztás leggyakoribb okát, ami miatt más eszközökben a képernyőmegosztás sikertelen.
A Screego telepítése saját VPS-re állandó képernyőmegosztási végpontot biztosít teljes ellenőrzése alatt. Nincsenek értekezlet-kapacitás korlátok, nincsenek előfizetési költségek gazdánként, és nincs harmadik fél hozzáférése a megosztott tartalomhoz. A résztvevők bármely modern böngészőn keresztül csatlakozhatnak, pluginek vagy letöltések nélkül.
A Screego főbb funkciói
Beépített TURN relé
A Screego egy TURN/STUN szervert tartalmaz, így a WebRTC kapcsolatok sikeresen létrejönnek vállalati tűzfalakon és szimmetrikus NAT-on keresztül, külső relé szolgáltatás igénylése nélkül.
Plugin-mentes csatlakozás
A nézők egy megosztott linken keresztül csatlakoznak a szobákhoz bármely modern böngészőben — nincs szükség bővítményre, kliens letöltésére vagy fiókregisztrációra.
Több egyidejű szoba
Futtasson egyszerre tetszőleges számú független képernyőmegosztási munkamenetet, mindegyiket saját meghívólinkkel és elkülönített adatfolyammal.
Korlátlan kapacitás
Korlátlan számú munkamenetet tarthat korlátlan számú résztvevővel — a kapacitást a VPS erőforrásai határozzák meg, nem pedig egy díjszabási szint.
Prometheus metrikák
Tegyen elérhetővé egy /metrics végpontot a Prometheus adatgyűjtéshez, hogy idővel nyomon kövesse az aktív szobákat, a TURN kapcsolatokat és a relay sávszélességet.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Screego szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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