A Screego egy nyílt forráskódú képernyőmegosztó szerver, amely lehetővé teszi a csapatok távoli együttműködését anélkül, hogy érzékeny képernyőtartalmat harmadik fél SaaS szolgáltatásán keresztül irányítana. WebRTC-t használ az alacsony késleltetésű streameléshez, és tartalmaz egy TURN relé szervert. Így a kapcsolatok sikeresen létrejönnek korlátozó vállalati tűzfalakon és szimmetrikus NAT-on keresztül. Ez kiküszöböli a képernyőmegosztás leggyakoribb okát, ami miatt más eszközökben a képernyőmegosztás sikertelen.

A Screego telepítése saját VPS-re állandó képernyőmegosztási végpontot biztosít teljes ellenőrzése alatt. Nincsenek értekezlet-kapacitás korlátok, nincsenek előfizetési költségek gazdánként, és nincs harmadik fél hozzáférése a megosztott tartalomhoz. A résztvevők bármely modern böngészőn keresztül csatlakozhatnak, pluginek vagy letöltések nélkül.