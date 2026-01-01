Telepítse az LDAP Account Manager-t egyetlen kattintással.
Webes felület felhasználók, csoportok és objektumok kezelésére egy OpenLDAP könyvtárban, egy felhasználóbarát böngészőfelületen keresztül.
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Erre jó a LDAP Account Manager
Az LDAP Account Manager (LAM) egy kiforrott, nyílt forráskódú webes felület az LDAP könyvtárban tárolt fiókok kezelésére.
Az LDIF fájlok szerkesztése vagy az ldapsearch és ldapmodify parancsok használata helyett az adminisztrátorok böngészőn keresztül kezelik a felhasználókat és csoportokat. Ide tartoznak a Unix és Samba felhasználók, hosztok, DHCP bejegyzések, Kopano fiókok és Asterisk mellékek.
A LAM alapértelmezetten ismeri a leggyakoribb LDAP sémákat, és típusérzékeny szerkesztőket biztosít mindegyikhez.
Ez a sablon a LAM-ot egy OpenLDAP könyvtárszerverrel együtt csomagolja, így a teljes identitás-verem egyetlen VPS-en fut, Traefik HTTPS mögött.
A LAM saját üzemeltetése a könyvtári hitelesítő adatokat, csoporttagságokat és identitásadatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Így nincs szükség harmadik féltől származó identitásszolgáltatókra vagy ülésenkénti SaaS díjakra.
A LDAP Account Manager főbb funkciói
Böngészőalapú adminisztrációs felhasználói felület
Felhasználók, csoportok, gazdagépek és egyéb LDAP objektumok kezelése egy füles webes felületen keresztül az LDIF fájlok és parancssori eszközök helyett.
Csomagolt OpenLDAP szerver
Tartalmaz egy OpenLDAP könyvtárat, amely előre konfigurálva van a kiválasztott alap DN-hez, így a telepítés biztosítja mind a könyvtárat, mind a kezelőfelületét.
Fiók típus modulok
Beépített szerkesztők Unix fiókokhoz, Samba tartományokhoz, Kopanohoz, Asteriskhez, DHCP-hez, e-mail aliasokhoz és FreeRadiushoz lefedik a legtöbb címtársémát egyedi kód nélkül.
CSV importálás és PDF exportálás
Tömegesen hozhat létre fiókokat táblázatokból, és generálhat nyomtatható PDF fióklapokat új alkalmazottak számára közvetlenül a címtáradatokból.
Részletes hozzáférés-vezérlés
A szerverprofilok, fiókprofilok és modul szintű engedélyek lehetővé teszik a címtár-adminisztráció részeinek delegálását anélkül, hogy teljes LDAP adminisztrátori jogokat adnának.
Többnyelvű felület
Több mint egy tucat nyelvre lefordítva, így az adminisztratív csapatok a preferált nyelvükön dolgozhatnak ugyanazon megosztott könyvtárban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LDAP Account Manager szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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