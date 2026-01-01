Az LDAP Account Manager (LAM) egy kiforrott, nyílt forráskódú webes felület az LDAP könyvtárban tárolt fiókok kezelésére.

Az LDIF fájlok szerkesztése vagy az ldapsearch és ldapmodify parancsok használata helyett az adminisztrátorok böngészőn keresztül kezelik a felhasználókat és csoportokat. Ide tartoznak a Unix és Samba felhasználók, hosztok, DHCP bejegyzések, Kopano fiókok és Asterisk mellékek.

A LAM alapértelmezetten ismeri a leggyakoribb LDAP sémákat, és típusérzékeny szerkesztőket biztosít mindegyikhez.

Ez a sablon a LAM-ot egy OpenLDAP könyvtárszerverrel együtt csomagolja, így a teljes identitás-verem egyetlen VPS-en fut, Traefik HTTPS mögött.

A LAM saját üzemeltetése a könyvtári hitelesítő adatokat, csoporttagságokat és identitásadatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Így nincs szükség harmadik féltől származó identitásszolgáltatókra vagy ülésenkénti SaaS díjakra.