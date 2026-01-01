Telepítse a Thrukot egyetlen kattintással.
Több háttérrendszeres felügyeleti webes felület Naemon, Nagios, Icinga és Shinken rendszerekhez, a Livestatus API-ra épülve.
Válasszon VPS csomagot a Thruk szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Thruk
A Thruk egy funkciókban gazdag, független felügyeleti webes felület, amely a Livestatus API-ra épül. Felváltja az elavult Nagios CGI-t egy gyors, modern felhasználói felülettel. Olyan képességekkel bővíti, amelyeket a Nagios alaprendszere sosem tartalmazott. Ezek közé tartoznak az oldalakra bontott nézetek több millió szolgáltatás felett, mobilbarát irányítópultok, üzleti folyamatok, SLA jelentéskészítés és egy erőteljes REST API.
A Thruk saját üzemeltetése a saját VPS-én lehetővé teszi, hogy minden Naemon, Nagios, Icinga és Shinken háttérrendszert egyetlen felület mögött konszolidáljon. Ez a sablon tartalmazza az OMD Labs disztribúciót. Így Ön is kap egy azonnal lekérdezhető Naemon magot, RRD teljesítménygrafikonokat és a teljes Thruk kiegészítő ökoszisztémát kézi fordítás nélkül.
A Thruk főbb funkciói
Több-backend támogatás
Lekérdezheti a Naemon, Nagios, Icinga és Shinken példányokat egyszerre, és egy egységes állapotnézetként jelenítheti meg őket.
Csomagolt Naemon mag
Tartalmaz egy működő Naemon háttérrendszert, RRD teljesítménygrafikonokat és Apache-ot, így a webes felhasználói felület az első indítástól kezdve élő adatokkal rendelkezik.
Üzleti folyamatok
Csoportosítson több száz alacsony szintű ellenőrzést logikai üzleti szolgáltatásokba, amelyek valós hatást tárnak fel a nyers gazdazaj helyett.
SLA jelentéskészítés
Készítsen elérhetőségi, kimaradási és SLA jelentéseket PDF vagy Excel formátumban közvetlenül a webes felhasználói felületről, külső jelentéskészítő eszközök nélkül.
REST API
Automatizálja az irányítópultokat, a leállásokat és a visszaigazolásokat egy dokumentált REST API-n keresztül, amely tükrözi az összes UI képességet.
Mobilbarát UI
A reszponzív irányítópultok és egy dedikált mobil téma lehetővé teszi az operátorok számára, hogy telefonról vagy tabletről priorizálják az incidenseket ügyeletben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Thruk szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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