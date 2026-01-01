Akár 69% kedvezmény a Thruk szolgáltatásra

Telepítse a Thrukot egyetlen kattintással.

Több háttérrendszeres felügyeleti webes felület Naemon, Nagios, Icinga és Shinken rendszerekhez, a Livestatus API-ra épülve.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Thrukot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Thruk szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Thruk

A Thruk egy funkciókban gazdag, független felügyeleti webes felület, amely a Livestatus API-ra épül. Felváltja az elavult Nagios CGI-t egy gyors, modern felhasználói felülettel. Olyan képességekkel bővíti, amelyeket a Nagios alaprendszere sosem tartalmazott. Ezek közé tartoznak az oldalakra bontott nézetek több millió szolgáltatás felett, mobilbarát irányítópultok, üzleti folyamatok, SLA jelentéskészítés és egy erőteljes REST API.

A Thruk saját üzemeltetése a saját VPS-én lehetővé teszi, hogy minden Naemon, Nagios, Icinga és Shinken háttérrendszert egyetlen felület mögött konszolidáljon. Ez a sablon tartalmazza az OMD Labs disztribúciót. Így Ön is kap egy azonnal lekérdezhető Naemon magot, RRD teljesítménygrafikonokat és a teljes Thruk kiegészítő ökoszisztémát kézi fordítás nélkül.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Thruk főbb funkciói

Több-backend támogatás

Lekérdezheti a Naemon, Nagios, Icinga és Shinken példányokat egyszerre, és egy egységes állapotnézetként jelenítheti meg őket.

Csomagolt Naemon mag

Tartalmaz egy működő Naemon háttérrendszert, RRD teljesítménygrafikonokat és Apache-ot, így a webes felhasználói felület az első indítástól kezdve élő adatokkal rendelkezik.

Üzleti folyamatok

Csoportosítson több száz alacsony szintű ellenőrzést logikai üzleti szolgáltatásokba, amelyek valós hatást tárnak fel a nyers gazdazaj helyett.

SLA jelentéskészítés

Készítsen elérhetőségi, kimaradási és SLA jelentéseket PDF vagy Excel formátumban közvetlenül a webes felhasználói felületről, külső jelentéskészítő eszközök nélkül.

REST API

Automatizálja az irányítópultokat, a leállásokat és a visszaigazolásokat egy dokumentált REST API-n keresztül, amely tükrözi az összes UI képességet.

Mobilbarát UI

A reszponzív irányítópultok és egy dedikált mobil téma lehetővé teszi az operátorok számára, hogy telefonról vagy tabletről priorizálják az incidenseket ügyeletben.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Thruk szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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Maxim Shishkin

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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