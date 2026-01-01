A Thruk egy funkciókban gazdag, független felügyeleti webes felület, amely a Livestatus API-ra épül. Felváltja az elavult Nagios CGI-t egy gyors, modern felhasználói felülettel. Olyan képességekkel bővíti, amelyeket a Nagios alaprendszere sosem tartalmazott. Ezek közé tartoznak az oldalakra bontott nézetek több millió szolgáltatás felett, mobilbarát irányítópultok, üzleti folyamatok, SLA jelentéskészítés és egy erőteljes REST API.

A Thruk saját üzemeltetése a saját VPS-én lehetővé teszi, hogy minden Naemon, Nagios, Icinga és Shinken háttérrendszert egyetlen felület mögött konszolidáljon. Ez a sablon tartalmazza az OMD Labs disztribúciót. Így Ön is kap egy azonnal lekérdezhető Naemon magot, RRD teljesítménygrafikonokat és a teljes Thruk kiegészítő ökoszisztémát kézi fordítás nélkül.