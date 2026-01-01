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Adatbázis klaszterező rendszer horizontális MySQL skálázáshoz, automatizált shardinggal, connection poolinggal és query routinggal.
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Erre jó a Vitess
A Vitess egy nyílt forráskódú adatbázis-fürtöző rendszer, amelyet a MySQL horizontális skálázására építettek. Eredetileg a YouTube fejlesztette ki, hogy naponta több milliárd lekérdezést kezeljen. Automatizált shardingot, intelligens lekérdezés-útválasztást és kapcsolat-összevonást biztosít a szabványos MySQL-példányok tetején, alkalmazásszintű változtatások nélkül.
A Vitess saját üzemeltetése egy VPS-en YouTube-szintű adatbázis-skálázási infrastruktúrát biztosít nagy forgalmú alkalmazásokhoz. Kezeli a kapcsolat-multiplexelést az adatbázis terhelésének csökkentése érdekében, és támogatja az online séma-változtatásokat állásidő nélkül. Emellett egy egységes lekérdezési felületet biztosít több shard között, amely egyetlen adatbázisként jelenik meg az alkalmazás számára.
A Vitess főbb funkciói
Horizontális sharding
Automatikusan elosztja az adatokat több MySQL példány között az írási kapacitás skálázásához, azon túl, amit egyetlen szerver képes kezelni.
Kapcsolatkészletezés
A Vitess több ezer alkalmazáskapcsolatot multiplexel egy kis MySQL kapcsolatkészletbe, drasztikusan csökkentve ezzel az adatbázis-szerver terhelését.
Online séma módosítások
Táblázatsémák módosítása nagy adatkészleteken zárolás vagy leállás nélkül, a Vitess felügyelt online DDL végrehajtásával.
Lekérdezés útválasztás
A lekérdezések automatikusan a megfelelő shardra irányítódnak a sharding kulcs alapján, az application layer számára átláthatóan.
MySQL kompatibilis
Az alkalmazások szabványos MySQL illesztőprogramokat és protokollokat használva csatlakoznak a Vitesshez, kódmódosítás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vitess szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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