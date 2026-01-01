A Vitess egy nyílt forráskódú adatbázis-fürtöző rendszer, amelyet a MySQL horizontális skálázására építettek. Eredetileg a YouTube fejlesztette ki, hogy naponta több milliárd lekérdezést kezeljen. Automatizált shardingot, intelligens lekérdezés-útválasztást és kapcsolat-összevonást biztosít a szabványos MySQL-példányok tetején, alkalmazásszintű változtatások nélkül.

A Vitess saját üzemeltetése egy VPS-en YouTube-szintű adatbázis-skálázási infrastruktúrát biztosít nagy forgalmú alkalmazásokhoz. Kezeli a kapcsolat-multiplexelést az adatbázis terhelésének csökkentése érdekében, és támogatja az online séma-változtatásokat állásidő nélkül. Emellett egy egységes lekérdezési felületet biztosít több shard között, amely egyetlen adatbázisként jelenik meg az alkalmazás számára.