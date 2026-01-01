Akár 69% kedvezmény a Vitess szolgáltatásra

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Adatbázis klaszterező rendszer horizontális MySQL skálázáshoz, automatizált shardinggal, connection poolinggal és query routinggal.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Vitess-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Vitess szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Vitess

A Vitess egy nyílt forráskódú adatbázis-fürtöző rendszer, amelyet a MySQL horizontális skálázására építettek. Eredetileg a YouTube fejlesztette ki, hogy naponta több milliárd lekérdezést kezeljen. Automatizált shardingot, intelligens lekérdezés-útválasztást és kapcsolat-összevonást biztosít a szabványos MySQL-példányok tetején, alkalmazásszintű változtatások nélkül.

A Vitess saját üzemeltetése egy VPS-en YouTube-szintű adatbázis-skálázási infrastruktúrát biztosít nagy forgalmú alkalmazásokhoz. Kezeli a kapcsolat-multiplexelést az adatbázis terhelésének csökkentése érdekében, és támogatja az online séma-változtatásokat állásidő nélkül. Emellett egy egységes lekérdezési felületet biztosít több shard között, amely egyetlen adatbázisként jelenik meg az alkalmazás számára.

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Erre jó a {name}

A Vitess főbb funkciói

Horizontális sharding

Automatikusan elosztja az adatokat több MySQL példány között az írási kapacitás skálázásához, azon túl, amit egyetlen szerver képes kezelni.

Kapcsolatkészletezés

A Vitess több ezer alkalmazáskapcsolatot multiplexel egy kis MySQL kapcsolatkészletbe, drasztikusan csökkentve ezzel az adatbázis-szerver terhelését.

Online séma módosítások

Táblázatsémák módosítása nagy adatkészleteken zárolás vagy leállás nélkül, a Vitess felügyelt online DDL végrehajtásával.

Lekérdezés útválasztás

A lekérdezések automatikusan a megfelelő shardra irányítódnak a sharding kulcs alapján, az application layer számára átláthatóan.

MySQL kompatibilis

Az alkalmazások szabványos MySQL illesztőprogramokat és protokollokat használva csatlakoznak a Vitesshez, kódmódosítás nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vitess szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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