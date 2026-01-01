Az Invidious egy nyílt forráskódú, adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz. Segítségével a nézők videókat nézhetnek, csatornákat böngészhetnek és feliratkozásokat követhetnek. Mindez úgy történik, hogy nem teszik ki magukat a YouTube követésének, reklámjainak vagy fiókkövetelményeinek. A webes felhasználói felület szerveroldali proxy-n keresztül szerzi be a videóadatokat. Így a YouTube soha nem látja a néző IP address-ét, browser fingerprint-jét vagy session cookies-jét. Csak az Invidious példány IP-je jelenik meg a YouTube logjaiban.

Az Invidious saját VPS-en való üzemeltetése személyes, reklámmentes YouTube nézési élményt biztosít. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy megossza azt barátaival és családjával. A feliratkozások, lejátszási listák és megtekintési előzmények egy privát PostgreSQL database-ben tárolódnak a szerverén. Ez nem a Google account-jában történik. Az RSS feeds segítségével pedig követheti a csatornákat anélkül, hogy valaha is megnyitná a youtube.com-ot.