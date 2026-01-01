Telepítse az Invidious-t egyetlen kattintással.
Adatvédelmi szempontból tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz — nézzen videókat hirdetések, követés vagy Google-fiók nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Invidious szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Invidious
Az Invidious egy nyílt forráskódú, adatvédelmet tiszteletben tartó alternatív felület a YouTube-hoz. Segítségével a nézők videókat nézhetnek, csatornákat böngészhetnek és feliratkozásokat követhetnek. Mindez úgy történik, hogy nem teszik ki magukat a YouTube követésének, reklámjainak vagy fiókkövetelményeinek. A webes felhasználói felület szerveroldali proxy-n keresztül szerzi be a videóadatokat. Így a YouTube soha nem látja a néző IP address-ét, browser fingerprint-jét vagy session cookies-jét. Csak az Invidious példány IP-je jelenik meg a YouTube logjaiban.
Az Invidious saját VPS-en való üzemeltetése személyes, reklámmentes YouTube nézési élményt biztosít. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy megossza azt barátaival és családjával. A feliratkozások, lejátszási listák és megtekintési előzmények egy privát PostgreSQL database-ben tárolódnak a szerverén. Ez nem a Google account-jában történik. Az RSS feeds segítségével pedig követheti a csatornákat anélkül, hogy valaha is megnyitná a youtube.com-ot.
A Invidious főbb funkciói
Nincs követés és reklámok
A videók a szerverén keresztül proxyzódnak. Így a YouTube sosem látja a nézők IP-címeit, böngésző-ujjlenyomatait vagy viselkedési adatait. Nincsenek előzetes vagy közbeni hirdetések sem.
Nincs szükség Google-fiókra
Videók megtekintése, csatornákra feliratkozás, lejátszási listák létrehozása és megtekintési előzmények követése Google-fiókba való bejelentkezés vagy a YouTube feltételeinek elfogadása nélkül.
Előfizetések és hírcsatornák
Feliratkozhat YouTube-csatornákra az Invidious-példányán lévő helyi fiókon keresztül, választható RSS-hírcsatornákkal, amelyekkel bármely hírolvasóban követheti a csatornákat.
Minőség és kodek választás
Válassza ki manuálisan a videó minőségét, a kodeket (VP9, AV1, H.264) és a hangnyelvet, ahelyett, hogy a YouTube automatikus minősége döntsön Ön helyett.
Sötét mód és témák
Több beépített téma, beleértve egy letisztult sötét módot, valamint egy kifinomult, minimális felhasználói felületet a YouTube ajánlórendszere vagy az oldalsáv zsúfoltsága nélkül.
JSON API eszközökhöz
Az átfogó REST API hozzáférhetővé teszi a videóadatokat, csatornainformációkat és keresési eredményeket, így a külső eszközök integrálódhatnak HTML-kaparás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Invidious szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.