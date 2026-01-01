Telepítse az AstrBotot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, többplatformos AI chatbot keretrendszer, amely nagyméretű nyelvi modelleket kapcsol össze kedvenc üzenetküldő alkalmazásaival.
Válasszon VPS csomagot a AstrBot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AstrBot
Az AstrBot egy hatékony nyílt forráskódú chatbot platform. Összeköti a nagy nyelvi modelleket és a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, mint például a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu és LINE. Több mint 25 000 GitHub csillaggal egységes keretrendszert biztosít beszélgetéses AI élmények építéséhez. Ez magában foglalja a multimodális támogatást, tudásbázisokat, ügynök sandbox-ot a biztonságos kódvégrehajtáshoz és MCP (Model Context Protocol) integrációt.
Az AstrBot saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja az API kulcsait, a beszélgetési előzményeket és a tudásbázis adatait. Több mint 1000 közösségi plugin telepíthető a beépített piactérről, és egy web alapú UI áll rendelkezésre a konfigurációhoz. Így vállalati szintű AI chatbot infrastruktúrát kap, anélkül, hogy harmadik féltől származó hosztolt szolgáltatásokra támaszkodna.
A AstrBot főbb funkciói
Többplatformos üzenetküldés
Csatlakoztasson egyetlen AstrBot telepítést Telegramhoz, Discordhoz, Slackhez, WeChathez, QQ-hoz, DingTalkhoz, Feishuhoz, LINE-hoz és még sok máshoz egyszerre.
Plugin piactér
Telepítsen több mint 1 000 közösségi bővítmény közül egy kattintással a képességek bővítéséhez — moderációs eszközök, ütemezők, integrációk és még sok más.
Ügynök homokozó
Biztonságosan futtasson kódot egy izolált homokozóban beszélgetések során, lehetővé téve hatékony ügynöki munkafolyamatokat anélkül, hogy felfedné a gazdarendszert.
Tudásbázis támogatás
Csatoljon egyedi tudásbázisokat a botjaihoz, hogy azok a saját dokumentumaiban és adataiban gyökerező kérdésekre válaszoljanak, a generikus képzési adatok helyett.
MCP integráció
A modellkontext protokoll támogatása lehetővé teszi az AstrBot számára, hogy külső eszközöket és adatforrásokat használjon, fejlett ügynöki viselkedéseket téve lehetővé az egyszerű csevegésen túl.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AstrBot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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