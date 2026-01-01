Az AstrBot egy hatékony nyílt forráskódú chatbot platform. Összeköti a nagy nyelvi modelleket és a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, mint például a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu és LINE. Több mint 25 000 GitHub csillaggal egységes keretrendszert biztosít beszélgetéses AI élmények építéséhez. Ez magában foglalja a multimodális támogatást, tudásbázisokat, ügynök sandbox-ot a biztonságos kódvégrehajtáshoz és MCP (Model Context Protocol) integrációt.

Az AstrBot saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja az API kulcsait, a beszélgetési előzményeket és a tudásbázis adatait. Több mint 1000 közösségi plugin telepíthető a beépített piactérről, és egy web alapú UI áll rendelkezésre a konfigurációhoz. Így vállalati szintű AI chatbot infrastruktúrát kap, anélkül, hogy harmadik féltől származó hosztolt szolgáltatásokra támaszkodna.