Telepítse a MantisBT-t egy kattintással.
Nyílt forráskódú hibakövető szoftverfejlesztő csapatok számára hibák rögzítésére, funkciókérések kezelésére és projektmunkafolyamatok koordinálására.
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Erre jó a MantisBT
A MantisBT (Mantis Bug Tracker) egy régóta létező, nyílt forráskódú hibakövető rendszer, PHP nyelven íródott. Szoftverfejlesztő csapatok használják hibák naplózására, funkciókérések kezelésére és a munka koordinálására több projekten keresztül. Testreszabható munkafolyamatokra, részletes projektenkénti engedélyekre és e-mail értesítésekre épül. A hibakezelés fegyelmére összpontosít, a teljes projektmenedzsment szoftverek túlzott funkciói nélkül.
A MantisBT saját szerveren történő üzemeltetése a bejelentett hibákat, mellékleteket és belső megbeszéléseket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez alapvető fontosságú azon szervezetek számára, amelyek hibajelentései reprodukciós lépéseket, ügyféladatokat vagy saját fejlesztésű kódot tartalmaznak. Ez a telepítés MariaDB-vel érkezik a tartós hibaelőzmények érdekében, és megszünteti a sok kereskedelmi hibakövető által felszámított felhasználónkénti licencdíjakat.
A MantisBT főbb funkciói
Testreszabható munkafolyamatok
Projektenként határozza meg az állapotátmeneteket, megoldási állapotokat és hozzáférési szabályokat, így a nyomkövető leképezi, hogyan halad az egyes csapatok munkája a jelentéstől a megoldásig.
Részletes engedélyek
A szerepalapú hozzáférés-vezérlés projekt-, kategória- és mezőszinten csak azok számára teszi láthatóvá az érzékeny problémákat, akiknek látniuk kell őket.
E-mail értesítések
A konfigurálható e-mail szabályok értesítik a bejelentőket, kezelőket és figyelőket, ahogy a problémák állapota változik, biztosítva, hogy egyetlen hiba vagy funkciókérés se vesszen el.
Egyedi mezők és szűrők
Adjon tetszőleges egyéni mezőket a problémákhoz, és mentse el a komplex szűrőket elnevezett nézetekként, hogy több ezer jelentést rendszerezzen anélkül, hogy elveszítené a kontextust.
Plugin architektúra
Egy kiterjedt bővítmény-ökoszisztéma bővíti a MantisBT-t verziókezelő integrációval, további hitelesítési módszerekkel és jelentéskészítő kiegészítőkkel.
REST és SOAP API-k
Mind a REST, mind a SOAP interfészek lehetővé teszik a hibajegy-létrehozás szkriptelését, a triage automatizálását és a nyomkövető integrálását a CI pipeline-okkal vagy külső eszközökkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MantisBT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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