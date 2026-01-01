A MantisBT (Mantis Bug Tracker) egy régóta létező, nyílt forráskódú hibakövető rendszer, PHP nyelven íródott. Szoftverfejlesztő csapatok használják hibák naplózására, funkciókérések kezelésére és a munka koordinálására több projekten keresztül. Testreszabható munkafolyamatokra, részletes projektenkénti engedélyekre és e-mail értesítésekre épül. A hibakezelés fegyelmére összpontosít, a teljes projektmenedzsment szoftverek túlzott funkciói nélkül.

A MantisBT saját szerveren történő üzemeltetése a bejelentett hibákat, mellékleteket és belső megbeszéléseket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez alapvető fontosságú azon szervezetek számára, amelyek hibajelentései reprodukciós lépéseket, ügyféladatokat vagy saját fejlesztésű kódot tartalmaznak. Ez a telepítés MariaDB-vel érkezik a tartós hibaelőzmények érdekében, és megszünteti a sok kereskedelmi hibakövető által felszámított felhasználónkénti licencdíjakat.