A Rotki egy nyílt forráskódú portfóliókövető, elemző és adóbevallási eszköz. Egyetlen elv köré épült: pénzügyi adatai soha nem hagyják el a gépét. A központosított portfólióalkalmazásokkal ellentétben, amelyek a tőzsdéken és tárcákban lévő eszközöket a szervereiken összesítik, a Rotki helyben fut. Mindent az Ön saját VPS-én dolgoz fel – nincs fiók, nincs adatmegosztás, nincs adatvédelmi kockázat.

Csatlakozik a Binance-hez, a Coinbase-hez, a Krakenhez és több tucat más tőzsdéhez csak olvasható API kulcsokon keresztül. Nyomon követi az Ethereum és Bitcoin tárcákat, és figyeli a DeFi pozíciókat olyan protokollokban, mint az Aave és a Uniswap. Az önálló üzemeltetés állandó hozzáférést biztosít bármilyen eszközről anélkül, hogy érzékeny API kulcsokat harmadik feleknek tennénk ki.