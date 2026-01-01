Telepítse a Rotkit egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú kripto portfóliókövető, amely minden adatot helyben dolgoz fel, teljesen privátan tartva pénzügyi adatait.
Válasszon VPS csomagot a Rotki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Rotki
A Rotki egy nyílt forráskódú portfóliókövető, elemző és adóbevallási eszköz. Egyetlen elv köré épült: pénzügyi adatai soha nem hagyják el a gépét. A központosított portfólióalkalmazásokkal ellentétben, amelyek a tőzsdéken és tárcákban lévő eszközöket a szervereiken összesítik, a Rotki helyben fut. Mindent az Ön saját VPS-én dolgoz fel – nincs fiók, nincs adatmegosztás, nincs adatvédelmi kockázat.
Csatlakozik a Binance-hez, a Coinbase-hez, a Krakenhez és több tucat más tőzsdéhez csak olvasható API kulcsokon keresztül. Nyomon követi az Ethereum és Bitcoin tárcákat, és figyeli a DeFi pozíciókat olyan protokollokban, mint az Aave és a Uniswap. Az önálló üzemeltetés állandó hozzáférést biztosít bármilyen eszközről anélkül, hogy érzékeny API kulcsokat harmadik feleknek tennénk ki.
A Rotki főbb funkciói
Helyi adatkezelés
A portfólió összes adatát a saját szerverén dolgozzuk fel – semmit sem küldünk külső szolgáltatásoknak, ezzel kiküszöbölve a pénzügyi adatszivárgás kockázatát.
Több tőzsdei követés
Kapcsolódik a Binance-hez, a Coinbase-hez, a Krakenhez és sok más tőzsdéhez csak olvasható API kulcsokon keresztül egy egységes portfólió áttekintéshez.
DeFi protokoll támogatás
Automatikusan észleli a pozíciókat az Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO és más DeFi protokollokban, valamint a hozamokat és jutalmakat.
Adójelentés generálás
Részletes jelentéseket készít a tranzakciókról, bevételekről és adóköteles eseményekről, könyvelők vagy adószoftverek számára formázva az importáláshoz.
Blockchain felügyelet
Nyomon követi az Ethereum címeket az összes ERC-20 tokennel, a Bitcoin címeket és az NFT-állományokat valós idejű értékeléssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rotki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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