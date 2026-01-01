A ClassicPress a WordPress egy közösség által vezérelt elágazása. Megőrzi az ismerős TinyMCE klasszikus szerkesztőt, miközben eltávolítja a Gutenberg blokkszerkesztőt és az általa bevezetett teljesítménybeli többletterhelést. Fenntartja a kompatibilitást a legtöbb meglévő WordPress témával és bővítménnyel, így egyértelmű áttelepítési utat kínál. Ez azoknak a webhelyeknek és fejlesztőknek ideális, akik a kiszámítható, stabil CMS működést kedvelik az állandó felületi változások helyett.

A ClassicPress saját üzemeltetése a VPS-en teljes kontrollt biztosít a PHP konfiguráció, az adatbázis hangolása és a frissítések időzítése felett. Ez megszünteti a menedzselt WordPress tárhely korlátozásait, miközben megőrzi az Ön által már ismert WordPress ökoszisztémát.