Telepítse a ClassicPress-t egyetlen kattintással.
WordPress elágazás, amely megőrzi a klasszikus szerkesztő élményét fokozott stabilitással és Gutenberg-komplexitás nélkül.
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Erre jó a ClassicPress
A ClassicPress a WordPress egy közösség által vezérelt elágazása. Megőrzi az ismerős TinyMCE klasszikus szerkesztőt, miközben eltávolítja a Gutenberg blokkszerkesztőt és az általa bevezetett teljesítménybeli többletterhelést. Fenntartja a kompatibilitást a legtöbb meglévő WordPress témával és bővítménnyel, így egyértelmű áttelepítési utat kínál. Ez azoknak a webhelyeknek és fejlesztőknek ideális, akik a kiszámítható, stabil CMS működést kedvelik az állandó felületi változások helyett.
A ClassicPress saját üzemeltetése a VPS-en teljes kontrollt biztosít a PHP konfiguráció, az adatbázis hangolása és a frissítések időzítése felett. Ez megszünteti a menedzselt WordPress tárhely korlátozásait, miközben megőrzi az Ön által már ismert WordPress ökoszisztémát.
A ClassicPress főbb funkciói
Klasszikus szerkesztő megőrizve
Megtartja a WordPress felhasználók által ismert TinyMCE szerkesztőt, így a tartalomkészítők hatékonyan dolgozhatnak anélkül, hogy egy új, blokk alapú felületet kellene megtanulniuk.
WordPress beépülő modul kompatibilitás
Több ezer meglévő WordPress bővítménnyel és sablonnal működik, így migrálni tud anélkül, hogy újraépítené webhelyét vagy lecserélné meglévő eszközkészletét.
Stabil frissítési ciklusok
A hosszú távú támogatásra való összpontosítás azt jelenti, hogy a frissítések kiszámíthatóak és visszafelé kompatibilisek, csökkentve a bővítmények meghibásodásának kockázatát egy alapvető frissítés után.
Javított teljesítmény
A Gutenberg JavaScript többletterhelésének eltávolítása gyorsabb oldalbetöltést és alacsonyabb szerver erőforrás-felhasználást eredményez az egyenértékű modern WordPress telepítésekhez képest.
Teljes testreszabási vezérlés
Az egyedi bejegyzéstípusok, a szerepkör-kezelés és a gyermektéma-támogatás ugyanazt a rugalmasságot biztosítja a fejlesztőknek, mint a WordPress, de stabilabb alapokon nyugszik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ClassicPress szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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