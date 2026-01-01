Telepítse a Jellystatot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú statisztikai és elemzési irányítópult a Jellyfin médiaszerverhez, részletes lejátszáskövetéssel és felhasználói analitikával.
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Erre jó a Jellystat
A Jellystat egy nyílt forráskódú statisztikai alkalmazás, amelyet kifejezetten a Jellyfin médiaszerverhez építettek, a Tautulli Plexhez készült analitikai stílusa ihlette. Csatlakozik a Jellyfin szerver API-jához, és folyamatosan gyűjti a lejátszási adatokat, a felhasználói tevékenységet és a könyvtárinformációkat. Mindezt interaktív diagramokon és részletes, felhasználónkénti irányítópultokon keresztül mutatja be.
A Jellystat VPS-en történő saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a megtekintési előzményeket és a szerveranalitikát. Így mentesül a harmadik féltől származó nyomkövető szolgáltatásoktól. Egy mellékelt PostgreSQL adatbázis megőrzi a korábbi lejátszási adatokat a konténerfrissítések során. A beépített biztonsági mentési rendszer elmenti a statisztikákat és a konfigurációt. Ezáltal az analitika manuális exportálás nélkül is túléli a frissítéseket és a migrációkat.
A Jellystat főbb funkciói
Lejátszás követés
A Jellyfin rögzíti minden stream felhasználóját, elemét, eszközét és nézési idejét, így teljes előzménye van a médiaszerver tevékenységének.
Felhasználói tevékenység elemzések
A felhasználónkénti irányítópultok mutatják a nézési időt, a kedvenc tartalmakat és a nézési szokásokat a háztartáson belül, az átlátható médiahasználati bontások érdekében.
Könyvtári statisztikák
Filmek, műsorok és egyéb tartalmak részletes bontása műfaj, kodek és felbontás szerint felfedi médiatárának szerkezetét.
Beépített biztonsági mentések
Az egykattintásos biztonsági mentés és visszaállítás a Jellystat adatbázishoz biztonságban tartja korábbi statisztikáit a frissítések, migrációk és tárhelyváltások során.
Biztonságos hitelesítés
A JWT-alapú bejelentkezés védi az analitikai műszerfalat a nyilvános hozzáféréstől, anélkül, hogy a bejelentkezéshez a Jellyfin felhasználói fiókokra támaszkodna.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Jellystat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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