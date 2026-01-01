A Jellystat egy nyílt forráskódú statisztikai alkalmazás, amelyet kifejezetten a Jellyfin médiaszerverhez építettek, a Tautulli Plexhez készült analitikai stílusa ihlette. Csatlakozik a Jellyfin szerver API-jához, és folyamatosan gyűjti a lejátszási adatokat, a felhasználói tevékenységet és a könyvtárinformációkat. Mindezt interaktív diagramokon és részletes, felhasználónkénti irányítópultokon keresztül mutatja be.

A Jellystat VPS-en történő saját üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a megtekintési előzményeket és a szerveranalitikát. Így mentesül a harmadik féltől származó nyomkövető szolgáltatásoktól. Egy mellékelt PostgreSQL adatbázis megőrzi a korábbi lejátszási adatokat a konténerfrissítések során. A beépített biztonsági mentési rendszer elmenti a statisztikákat és a konfigurációt. Ezáltal az analitika manuális exportálás nélkül is túléli a frissítéseket és a migrációkat.