A Lightdash egy nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform, amelyet úgy terveztek, hogy natívan működjön a dbt-vel (adatépítő eszközzel). Ahelyett, hogy újraépítené a metrikadefiníciókat egy BI eszközben, a Lightdash beolvassa a meglévő dbt modelljeit, tesztjeit és dokumentációját. Ezáltal automatikusan generál egy felfedező felületet és egy metrikus réteget. Az analitikai logika így verziókezelve marad a kódban, ahol annak a helye van. A csapatok építhetnek irányítópultokat, futtathatnak ad-hoc lekérdezéseket és ütemezhetnek jelentéskézbesítéseket anélkül, hogy megismételnék a dbt projektjükben már elvégzett munkát.

A hagyományos BI eszközökkel ellentétben a Lightdash „igazságforrás” megközelítést alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy amikor egy dbt modell megváltozik, az összes rá épülő diagram automatikusan frissül. A Lightdash saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az analitikai csapatoknak az adatinfrastruktúrájuk felett. Így nem kell a lekérdezési eredményeket harmadik féltől származó felhőplatformokon keresztül irányítaniuk.