Telepítse a Lightdash-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú BI platform, amely a dbt köré épült, és azonnal műszerfalakká és diagramokká alakítja az adatmodelljeit.
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Erre jó a Lightdash
A Lightdash egy nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform, amelyet úgy terveztek, hogy natívan működjön a dbt-vel (adatépítő eszközzel). Ahelyett, hogy újraépítené a metrikadefiníciókat egy BI eszközben, a Lightdash beolvassa a meglévő dbt modelljeit, tesztjeit és dokumentációját. Ezáltal automatikusan generál egy felfedező felületet és egy metrikus réteget. Az analitikai logika így verziókezelve marad a kódban, ahol annak a helye van. A csapatok építhetnek irányítópultokat, futtathatnak ad-hoc lekérdezéseket és ütemezhetnek jelentéskézbesítéseket anélkül, hogy megismételnék a dbt projektjükben már elvégzett munkát.
A hagyományos BI eszközökkel ellentétben a Lightdash „igazságforrás” megközelítést alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy amikor egy dbt modell megváltozik, az összes rá épülő diagram automatikusan frissül. A Lightdash saját üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az analitikai csapatoknak az adatinfrastruktúrájuk felett. Így nem kell a lekérdezési eredményeket harmadik féltől származó felhőplatformokon keresztül irányítaniuk.
A Lightdash főbb funkciói
dbt-native metrikaréteg
A Lightdash meglévő dbt modelleket, teszteket és YAML dokumentációt olvas be, hogy felfedező UI-t hozzon létre. Így nincs szükség a metrikák újradefiniálására külön BI eszközben.
Ad-hoc SQL felfedező
Futtasson ad-hoc lekérdezéseket az adatraktára ellen közvetlenül a böngészőből, az oszlopdefiníciók és teszteredmények automatikus lekérdezésével a dbt metaadatokból.
Ütemezett jelentés kézbesítés
Beállíthatja az ismétlődő irányítópult-pillanatképeket, amelyeket e-mailben vagy Slacken keresztül kézbesítünk ütemezetten, naprakészen tartva az érdekelt feleket manuális exportálás vagy letöltés nélkül.
AI adat-társ
Tegyen fel kérdéseket az adataival kapcsolatban természetes nyelven, és kapjon diagramjavaslatokat, amelyeket a dbt projektjében már definiált metrikus réteg biztosít.
Verziókezelt analitika
Az analitikai definíciók a dbt kódban találhatók az adatmodellek mellett, lehetővé téve a diagram- és metrikaváltozások felülvizsgálatát, összehasonlítását és telepítését szabványos Git munkafolyamatokon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lightdash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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