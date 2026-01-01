Telepítse a Browserless-t egykattintásos telepítéssel.
Headless Chrome szolgáltatásként REST és WebSocket API-val web scrapinghez, PDF generáláshoz és automatizált teszteléshez.
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Erre jó a Browserless
A Browserless a headless Chrome-ot hálózaton elérhető szolgáltatássá alakítja, eltávolítva a böngészőfolyamatok, memóriaszivárgások és függőségi konfliktusok kezelésének bonyolultságát a saját alkalmazásaiból. A fejlesztők REST API-n vagy WebSocketen keresztül csatlakoznak, Puppeteer, Playwright vagy Selenium használatával. A Browserless automatikusan kezeli a munkamenet életciklusát, az erőforrások tisztítását és a párhuzamos végrehajtást.
A VPS-en történő saját üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a böngésző konfigurációja, a felhasználói ügynökök és a proxy beállítások felett. Eközben megszűnnek a felhőalapú böngészőautomatizálási szolgáltatások által felszámított kérésenkénti díjak. Az érzékeny adatgyűjtési logika és a kinyert adatok a saját infrastruktúráján belül maradnak. Emellett a párhuzamossági korlátokat is az elérhető erőforrásokhoz igazíthatja.
A Browserless főbb funkciói
REST és WebSocket API
A Chrome programozott vezérlése HTTP vagy WebSocket protokollon keresztül, kompatibilis a Puppeteerrel, Playwrighttal és Seleniummal, anélkül, hogy módosítaná a meglévő kódját.
PDF és képernyőfelvétel generálás
Bármely URL vagy HTML renderelése pixelpontos PDF-be vagy képernyőfotóba rugalmas nézetablak, papírméret és elemcélzási lehetőségekkel.
Egyidejű munkamenet-kezelés
A Browserless sorba állítja és kezeli a több párhuzamos böngésző munkamenetet, automatikusan felszabadítva az erőforrásokat, így a gazdagépe soha nem fogy ki a memóriából.
Token-alapú hitelesítés
Az előre generált API-token korlátozza a hozzáférést a böngésző szolgáltatásához, megakadályozva a számítási erőforrásai jogosulatlan felhasználását.
JavaScript-renderelt adatgyűjtés
Teljes kliensoldali JavaScriptet futtat a céloldalakon. Ezáltal lehetővé válik az adatok kinyerése az SPA-kból és a dinamikusan betöltött tartalmakból, amelyeket a statikus kaparók nem érhetnek el.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Browserless szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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