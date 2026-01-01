A Browserless a headless Chrome-ot hálózaton elérhető szolgáltatássá alakítja, eltávolítva a böngészőfolyamatok, memóriaszivárgások és függőségi konfliktusok kezelésének bonyolultságát a saját alkalmazásaiból. A fejlesztők REST API-n vagy WebSocketen keresztül csatlakoznak, Puppeteer, Playwright vagy Selenium használatával. A Browserless automatikusan kezeli a munkamenet életciklusát, az erőforrások tisztítását és a párhuzamos végrehajtást.

A VPS-en történő saját üzemeltetés teljes ellenőrzést biztosít a böngésző konfigurációja, a felhasználói ügynökök és a proxy beállítások felett. Eközben megszűnnek a felhőalapú böngészőautomatizálási szolgáltatások által felszámított kérésenkénti díjak. Az érzékeny adatgyűjtési logika és a kinyert adatok a saját infrastruktúráján belül maradnak. Emellett a párhuzamossági korlátokat is az elérhető erőforrásokhoz igazíthatja.