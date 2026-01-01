Telepítse a Kafbat Kafka UI-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webes felhasználói felület az Apache Kafka klaszterek kezelésére és felügyeletére, a népszerű Provectus kafka-ui projekt utódja.
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Erre jó a Kafbat Kafka UI
A Kafbat Kafka UI egy ingyenes, nyílt forráskódú webes irányítópult az Apache Kafka klaszterek üzemeltetéséhez. A Provectus kafka-ui közösség által vezérelt utódjaként egy kifinomult felületet biztosít. Ezzel ellenőrizhetők a brókerek, kezelhetők a témák, böngészhetők az üzenetek. Nyomon követhető a fogyasztói csoportok késése, mindezt parancssori eszközök nélkül. A többklaszteres támogatás lehetővé teszi, hogy minden Kafka környezetet egyetlen felületről kezeljen.
A Kafbat Kafka UI saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja az üzenetadatokat és a klaszter hitelesítő adatait. Ez a sablon egy egycsomópontos Kafka brókert tartalmaz, amely KRaft módban fut (ZooKeeper nem szükséges). Ezáltal egy kattintással üzemkész Kafka stack-et kap.
A Kafbat Kafka UI főbb funkciói
Téma kezelés
Témák létrehozása, konfigurálása és törlése valós idejű partíció- és replikációs beállításokkal, anélkül, hogy a Kafka CLI-hez nyúlnánk.
Üzenetböngésző
Fedezze fel a Kafka üzeneteket JSON, egyszerű szöveg vagy Avro formátumban, CEL-alapú szűréssel, hogy pontosan megtalálja a szükséges rekordokat.
Fogyasztói csoport monitorozás
Fogyasztói csoportok eltolásainak, partíció-hozzárendeléseinek és késleltetési metrikáinak nyomon követése a feldolgozási szűk keresztmetszetek észlelésére, mielőtt hatással lennének az alsóbb rétegbeli rendszerekre.
Többfürtös támogatás
Csatlakoztasson több Kafka klasztert egyetlen irányítópulthoz, és azonnal válthat közöttük a környezetek közötti központosított áttekinthetőség érdekében.
KRaft Mode Broker
A csomagolt Kafka bróker KRaft módban fut — ZooKeeper függőség nélkül — egyszerűsítve a telepítést és csökkentve az üzemeltetési lábnyomot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kafbat Kafka UI szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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