A Kafbat Kafka UI egy ingyenes, nyílt forráskódú webes irányítópult az Apache Kafka klaszterek üzemeltetéséhez. A Provectus kafka-ui közösség által vezérelt utódjaként egy kifinomult felületet biztosít. Ezzel ellenőrizhetők a brókerek, kezelhetők a témák, böngészhetők az üzenetek. Nyomon követhető a fogyasztói csoportok késése, mindezt parancssori eszközök nélkül. A többklaszteres támogatás lehetővé teszi, hogy minden Kafka környezetet egyetlen felületről kezeljen.

A Kafbat Kafka UI saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja az üzenetadatokat és a klaszter hitelesítő adatait. Ez a sablon egy egycsomópontos Kafka brókert tartalmaz, amely KRaft módban fut (ZooKeeper nem szükséges). Ezáltal egy kattintással üzemkész Kafka stack-et kap.