A NocoBase egy skálázhatóság-központú nyílt forráskódú no-code/low-code platform. Vizuális felületet és plugin-alapú architektúrát kombinál, így mind a citizen developer-ek, mind a mérnökök hatékonyan együttműködhetnek. Adatmodellező motorja, drag-and-drop UI építője és munkafolyamat-automatizálási eszközei mindent lefednek az egyszerű CRUD alkalmazásoktól a komplex több-bérlős üzleti alkalmazásokig.

A NocoBase saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. Emellett saját infrastruktúráján tartja az érzékeny üzleti adatokat. Szabadságot ad a fejlesztőcsapatoknak, hogy egyedi pluginokat telepítsenek és integrálódjanak belső rendszerekkel, bármilyen gyártói korlátozás nélkül.