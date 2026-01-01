Telepítse a NocoBase-t egyetlen kattintással.
Bővíthető, nyílt forráskódú, no-code platform belső eszközök és üzleti alkalmazások építéséhez, beépülő modul alapú architektúrával.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NocoBase
A NocoBase egy skálázhatóság-központú nyílt forráskódú no-code/low-code platform. Vizuális felületet és plugin-alapú architektúrát kombinál, így mind a citizen developer-ek, mind a mérnökök hatékonyan együttműködhetnek. Adatmodellező motorja, drag-and-drop UI építője és munkafolyamat-automatizálási eszközei mindent lefednek az egyszerű CRUD alkalmazásoktól a komplex több-bérlős üzleti alkalmazásokig.
A NocoBase saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. Emellett saját infrastruktúráján tartja az érzékeny üzleti adatokat. Szabadságot ad a fejlesztőcsapatoknak, hogy egyedi pluginokat telepítsenek és integrálódjanak belső rendszerekkel, bármilyen gyártói korlátozás nélkül.
A NocoBase főbb funkciói
Vizuális adatmodellezés
Táblákat, mezőket és összetett kapcsolatokat definiálhat vizuális felületen keresztül, az összes gyakori mezőtípus támogatásával, beleértve a mellékleteket, képleteket és kereséseket.
Fogd és vidd UI készítő
Reszponzív alkalmazásfelületeket tervezhet blokkok és komponensek vásznon való elrendezésével, anélkül, hogy front-end kódra lenne szükség a standard elrendezésekhez.
Plugin-alapú építészet
Bővítse a platformot közösségi vagy egyedi bővítményekkel új mezőtípusokhoz, műveletekhez és integrációkhoz, az alapalkalmazás módosítása nélkül.
Munkafolyamat-automatizálás
Építsen vizuálisan feltételes üzleti és jóváhagyási folyamatokat, műveleteket indítva adatváltozások esetén, anélkül, hogy a backend logikát a nulláról kellene megírnia.
Szerepköralapú engedélyek
A szerepkör szintjén szabályozhatja az adatokhoz és felhasználói felületi elemekhez való hozzáférést, támogatva a több-bérlős rendszert és a részlegszintű elkülönítést egyetlen telepítésen belül.
Automatikusan generált API-k
Minden adatmodell automatikusan felfedi a REST API végpontokat, lehetővé téve az integrációt külső rendszerekkel és egyedi felületekkel, extra fejlesztés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NocoBase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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