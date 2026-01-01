Akár 69% kedvezmény a Corteza szolgáltatásra

Telepítse a Corteza-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú, alacsony kódolású platform egyedi üzleti alkalmazások, CRM rendszerek és automatizált munkafolyamatok építéséhez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Corteza-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Corteza szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Corteza

A Corteza egy nyílt forráskódú, low-code platform, amellyel a csapatok egyedi üzleti alkalmazásokat, CRM pipeline-okat és folyamatautomatizálásokat hozhatnak létre mély programozási ismeretek nélkül.

Drag-and-drop alkalmazáskészítője, rugalmas rekordkezelése és beépített munkafolyamat-motorja révén a szervezetek bármilyen üzleti folyamatot modellezhetnek. Ez magában foglalja az érdeklődők nyomon követésétől a megfelelőségi munkafolyamatokig terjedő feladatokat. A folyamatok üzembe helyezhetők anélkül, hogy egyetlen backend szolgáltatást is a nulláról kellene megírni.

A Corteza saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait. A platform támogatja az LDAP, SAML és OAuth2 protokollokat a vállalati hitelesítéshez. Emellett részletes szerepköralapú hozzáférés-vezérlést is biztosít, valamint egy REST/gRPC API felületet, amely integrálható a meglévő eszközökkel. A PostgreSQL megbízható, skálázható tárolást biztosít minden rekord és automatizálási napló számára.

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Erre jó a {name}

A Corteza főbb funkciói

Vizuális Alkalmazáskészítő

Adatmodellek, űrlapok és rekordnézetek tervezése böngészőalapú, húzd és ejtsd felületen keresztül, backend kód írása nélkül.

Beépített CRM

A Corteza azonnal használható CRM modult kínál a kapcsolatok, ügyféljelöltek, ügyfelek és értékesítési folyamatok kezelésére.

Munkafolyamat-automatizálás

Hozzon létre többlépéses automatizált munkafolyamatokat, amelyeket rekordváltozások, ütemezések vagy külső webhookok indítanak el a manuális feladatok kiküszöbölésére.

Vállalati hitelesítés

Integrálható LDAP, SAML és OAuth2 szolgáltatókkal, így a csapatok bejelentkezhetnek meglévő vállalati identitásrendszerekkel.

Granuláris hozzáférés-vezérlés

Definiálja az erőforrásonkénti, műveletenkénti engedélyeket minden szerepkörhöz, hogy az érzékeny adatok és az adminisztrátori műveletek megfelelően korlátozottak maradjanak.

Integrációs átjáró

Egyedi API végpontokat tehet közzé és külső szolgáltatásokhoz csatlakozhat a beépített Integration Gateway-en keresztül, harmadik féltől származó middleware nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Corteza szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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