Telepítse a Corteza-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, alacsony kódolású platform egyedi üzleti alkalmazások, CRM rendszerek és automatizált munkafolyamatok építéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Corteza
A Corteza egy nyílt forráskódú, low-code platform, amellyel a csapatok egyedi üzleti alkalmazásokat, CRM pipeline-okat és folyamatautomatizálásokat hozhatnak létre mély programozási ismeretek nélkül.
Drag-and-drop alkalmazáskészítője, rugalmas rekordkezelése és beépített munkafolyamat-motorja révén a szervezetek bármilyen üzleti folyamatot modellezhetnek. Ez magában foglalja az érdeklődők nyomon követésétől a megfelelőségi munkafolyamatokig terjedő feladatokat. A folyamatok üzembe helyezhetők anélkül, hogy egyetlen backend szolgáltatást is a nulláról kellene megírni.
A Corteza saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait. A platform támogatja az LDAP, SAML és OAuth2 protokollokat a vállalati hitelesítéshez. Emellett részletes szerepköralapú hozzáférés-vezérlést is biztosít, valamint egy REST/gRPC API felületet, amely integrálható a meglévő eszközökkel. A PostgreSQL megbízható, skálázható tárolást biztosít minden rekord és automatizálási napló számára.
A Corteza főbb funkciói
Vizuális Alkalmazáskészítő
Adatmodellek, űrlapok és rekordnézetek tervezése böngészőalapú, húzd és ejtsd felületen keresztül, backend kód írása nélkül.
Beépített CRM
A Corteza azonnal használható CRM modult kínál a kapcsolatok, ügyféljelöltek, ügyfelek és értékesítési folyamatok kezelésére.
Munkafolyamat-automatizálás
Hozzon létre többlépéses automatizált munkafolyamatokat, amelyeket rekordváltozások, ütemezések vagy külső webhookok indítanak el a manuális feladatok kiküszöbölésére.
Vállalati hitelesítés
Integrálható LDAP, SAML és OAuth2 szolgáltatókkal, így a csapatok bejelentkezhetnek meglévő vállalati identitásrendszerekkel.
Granuláris hozzáférés-vezérlés
Definiálja az erőforrásonkénti, műveletenkénti engedélyeket minden szerepkörhöz, hogy az érzékeny adatok és az adminisztrátori műveletek megfelelően korlátozottak maradjanak.
Integrációs átjáró
Egyedi API végpontokat tehet közzé és külső szolgáltatásokhoz csatlakozhat a beépített Integration Gateway-en keresztül, harmadik féltől származó middleware nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Corteza szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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