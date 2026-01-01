A Corteza egy nyílt forráskódú, low-code platform, amellyel a csapatok egyedi üzleti alkalmazásokat, CRM pipeline-okat és folyamatautomatizálásokat hozhatnak létre mély programozási ismeretek nélkül.

Drag-and-drop alkalmazáskészítője, rugalmas rekordkezelése és beépített munkafolyamat-motorja révén a szervezetek bármilyen üzleti folyamatot modellezhetnek. Ez magában foglalja az érdeklődők nyomon követésétől a megfelelőségi munkafolyamatokig terjedő feladatokat. A folyamatok üzembe helyezhetők anélkül, hogy egyetlen backend szolgáltatást is a nulláról kellene megírni.

A Corteza saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi üzleti adatait. A platform támogatja az LDAP, SAML és OAuth2 protokollokat a vállalati hitelesítéshez. Emellett részletes szerepköralapú hozzáférés-vezérlést is biztosít, valamint egy REST/gRPC API felületet, amely integrálható a meglévő eszközökkel. A PostgreSQL megbízható, skálázható tárolást biztosít minden rekord és automatizálási napló számára.