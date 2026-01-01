A Centrifugo egy nyílt forráskódú, nyelvfüggetlen valós idejű üzenetküldő szerver. Azonnali üzeneteket továbbít a csatlakozott felhasználóknak WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport és gRPC protokollokon keresztül.

Bármely backend – nyelvtől vagy keretrendszertől függetlenül – közzétehet üzeneteket egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül. Ezáltal egyszerűvé válik valós idejű funkciók hozzáadása a meglévő alkalmazásokhoz anélkül, hogy újra kellene írni azokat.

A Centrifugo saját VPS-en való üzemeltetése megszünteti az üzenetenkénti és kapcsolatonkénti díjakat. Ezeket a díjakat a kereskedelmi valós idejű szolgáltatások, mint például a Pusher vagy az Ably, számítják fel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a skálázás, az adatok útválasztása és a biztonsági konfiguráció felett.