Telepítse a Centrifugo-t egykattintásos telepítéssel.
Skálázható valós idejű üzenetküldő szerver élő alkalmazások építéséhez WebSocket és pub/sub üzenetküldéssel.
Válasszon VPS csomagot a Centrifugo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Centrifugo
A Centrifugo egy nyílt forráskódú, nyelvfüggetlen valós idejű üzenetküldő szerver. Azonnali üzeneteket továbbít a csatlakozott felhasználóknak WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport és gRPC protokollokon keresztül.
Bármely backend – nyelvtől vagy keretrendszertől függetlenül – közzétehet üzeneteket egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül. Ezáltal egyszerűvé válik valós idejű funkciók hozzáadása a meglévő alkalmazásokhoz anélkül, hogy újra kellene írni azokat.
A Centrifugo saját VPS-en való üzemeltetése megszünteti az üzenetenkénti és kapcsolatonkénti díjakat. Ezeket a díjakat a kereskedelmi valós idejű szolgáltatások, mint például a Pusher vagy az Ably, számítják fel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a skálázás, az adatok útválasztása és a biztonsági konfiguráció felett.
A Centrifugo főbb funkciói
Nyelvfüggetlen integráció
Bármely háttérrendszer közzétehet üzeneteket egy egyszerű HTTP vagy gRPC API-n keresztül, így valós idejű funkciókat adhat hozzá anélkül, hogy megváltoztatná a meglévő technológiai vermét.
Üzenetelőzmények és helyreállítás
Tárolja a legutóbbi üzeneteket csatornánként, és automatikusan újrajátssza a kihagyott eseményeket az újracsatlakozó klienseknek, megakadályozva az adatvesztést rövid megszakítások során.
Horizontális skálázhatóság
A Redis-alapú motor lehetővé teszi, hogy több Centrifugo csomópontot futtasson és millió egyidejű kapcsolatot kezeljen, ahogy a felhasználói bázisa növekszik.
Jelenlétkövetés
Nyomon követi a csatornákon online lévő felhasználókat, közvetíti a csatlakozási/kilépési eseményeket és lehetővé teszi a gépelési jelzők valamint az aktív felhasználói listák funkcióit.
Beépített admin panel
Figyelje a kapcsolatokat, csatornákat és üzenetforgalmat valós időben a web admin UI-n keresztül anélkül, hogy különálló megfigyelési eszközöket állítana be.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Centrifugo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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