A Maputnik a szabványos nyílt forráskódú vizuális szerkesztője a MapLibre GL stílusspecifikációnak, amelyet vektoros csempe alapú alaptérképek tervezésére használnak webes és mobil alkalmazásokhoz. A JSON kézi szerkesztése helyett rétegeket, megjelenítési tulajdonságokat, kifejezéseket és szűrőket állíthat össze egy élő WYSIWYG szerkesztőn keresztül, valós idejű MapLibre GL előnézettel szinkronizálva.

A Maputnik saját VPS-en történő üzemeltetésével a védett stílusfájlok, csempe szerver URL-ek és API kulcsok a saját infrastruktúráján belül maradnak. Így nem kell a maplibre.org nyilvános demójára támaszkodnia. A telepítés egyetlen statikus front-endként érkezik, amelyet a hivatalos Maputnik bináris szolgál ki. Így a tervezési munka teljes egészében a böngésző oldalon fut, külső térképszolgáltatás-függőségek nélkül.