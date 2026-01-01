Telepítse a Maputnikot egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes és nyílt vizuális szerkesztő MapLibre és Mapbox GL JSON térképstílusokhoz, fejlesztők és térképészek számára készült.
Válasszon VPS csomagot a Maputnik szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Maputnik
A Maputnik a szabványos nyílt forráskódú vizuális szerkesztője a MapLibre GL stílusspecifikációnak, amelyet vektoros csempe alapú alaptérképek tervezésére használnak webes és mobil alkalmazásokhoz. A JSON kézi szerkesztése helyett rétegeket, megjelenítési tulajdonságokat, kifejezéseket és szűrőket állíthat össze egy élő WYSIWYG szerkesztőn keresztül, valós idejű MapLibre GL előnézettel szinkronizálva.
A Maputnik saját VPS-en történő üzemeltetésével a védett stílusfájlok, csempe szerver URL-ek és API kulcsok a saját infrastruktúráján belül maradnak. Így nem kell a maplibre.org nyilvános demójára támaszkodnia. A telepítés egyetlen statikus front-endként érkezik, amelyet a hivatalos Maputnik bináris szolgál ki. Így a tervezési munka teljes egészében a böngésző oldalon fut, külső térképszolgáltatás-függőségek nélkül.
A Maputnik főbb funkciói
WYSIWYG stílusszerkesztő
Szerkessze a MapLibre és Mapbox GL JSON stílusokat vizuálisan egy élő térkép előnézettel, amely frissül, ahogy módosítja a rétegeket, színeket, betűtípusokat és a zoomfüggő kifejezéseket.
Teljes stílusspecifikáció lefedettség
Támogatja az összes MapLibre GL stílusspecifikációs rétegtípust — kitöltés, vonal, szimbólum, raszter, domborzatárnyékolás, hőtérkép — típusérzékeny bemenetekkel a festék- és elrendezési tulajdonságokhoz.
Adatvezérelt kifejezések
Szűrő- és tulajdonságkifejezések létrehozása és hibakeresése beépített érvényesítéssel, így a stílusok reagálhatnak a jellemzőattribútumokra, a nagyítási szintre és a futásidejű állapotra.
Vektor csempe ellenőr
Vizsgálja meg a vektor csempeforrásokat rétegről rétegre, hogy pontosan lássa, mely funkciók és tulajdonságok elérhetők, mielőtt bekötné őket a stílusába.
Stílusok importálása és exportálása
Töltsön be stílusokat URL-ről, töltsön fel JSON-t vagy illessze be vágólapról. Exportálja a kész stílusfájlt, mely beilleszthető MapLibre GL JS-be vagy natív SDK-kba.
Egyéni csempeforrások
Irányítsa a szerkesztőt saját vektoros vagy raszteres csempe végpontjaira, OpenMapTiles vagy MBTiles szerverekre, hogy stílusokat tervezzen az alkalmazása által ténylegesen szolgáltatott adatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Maputnik szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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