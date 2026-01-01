Telepítse a MicroBint egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű szövegtár és fájlmegosztó Rust nyelven, QR kódokkal, lejáró beillesztésekkel és beépített URL rövidítővel.
Válasszon VPS csomagot a MicroBin szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MicroBin
A MicroBin egy kicsi, gyors, teljes funkcionalitású pastebin és fájlmegosztó szolgáltatás, Rust nyelven írva.
A webes felhasználói felületet, a fájlfeltöltéseket, a beillesztések megosztását, az URL-rövidítést és az admin panelt egyetlen bináris fájl szolgálja ki. Nincs külső adatbázis, PHP futtatókörnyezet vagy nagy függőségi fa. Az alapértelmezett telepítés szándékosan minimális, hogy egy apró VPS-en is használható maradjon. Mégis lefedi azokat a gyakori felhasználási eseteket, amelyek miatt az emberek saját pastebint üzemeltetnek.
A MicroBin saját VPS-en történő üzemeltetése a megosztott kódrészleteket, képernyőképeket és rövid linkeket az Ön infrastruktúráján belül tartja. Így elkerülhetők a forgalmi mintákat elemző vagy hirdetéseket beillesztő nyilvános szolgáltatások. A beillesztések jelszóval védhetők, beállíthatók egyszeri olvasásra, kliensoldalon titkosíthatók vagy örökre rögzíthetők. Minden beillesztéshez QR-kód és rövid URL tartozik a gyors mobil átadáshoz.
A MicroBin főbb funkciói
Beillesztések és fájlfeltöltések
Osszon meg szövegrészleteket és töltsön fel bármilyen típusú fájlokat méretkorlátokkal, automatikus szintaxiskiemeléssel és beépített előnézetekkel.
Beépített URL rövidítő
Alakítsa át a hosszú linkeket rövid, márkás URL-ekké, amelyek a saját domainjén vannak tárolva, anélkül, hogy külön rövidítő szolgáltatást kellene beállítania.
Lejáró és önmegsemmisítő beillesztések
Válasszon alapértelmezett lejárati időablakokat, olvasás utáni megsemmisítés szemantikáját, vagy rögzítse a beillesztéseket örökre, hogy egyensúlyba hozza a megőrzést az adatvédelemmel.
Kliensoldali titkosítás
Opcionális kliensoldali titkosítás biztosítja, hogy a szerver soha ne lássa a nyílt szöveget az érzékeny, jelszóval megosztott részletek esetében.
QR kódok és admin felület
Minden beillesztés kap egy QR-kódot a mobil átadáshoz. Egy admin panel lehetővé teszi, hogy egyetlen képernyőről böngésszen, szerkesszen vagy töröljön bármilyen beillesztést.
Egyetlen Rust bináris
Nincs külső adatbázis, nincs Redis, nincs háttérfolyamat – csak egy apró Rust folyamat, amely kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MicroBin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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