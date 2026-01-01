A MicroBin egy kicsi, gyors, teljes funkcionalitású pastebin és fájlmegosztó szolgáltatás, Rust nyelven írva.

A webes felhasználói felületet, a fájlfeltöltéseket, a beillesztések megosztását, az URL-rövidítést és az admin panelt egyetlen bináris fájl szolgálja ki. Nincs külső adatbázis, PHP futtatókörnyezet vagy nagy függőségi fa. Az alapértelmezett telepítés szándékosan minimális, hogy egy apró VPS-en is használható maradjon. Mégis lefedi azokat a gyakori felhasználási eseteket, amelyek miatt az emberek saját pastebint üzemeltetnek.

A MicroBin saját VPS-en történő üzemeltetése a megosztott kódrészleteket, képernyőképeket és rövid linkeket az Ön infrastruktúráján belül tartja. Így elkerülhetők a forgalmi mintákat elemző vagy hirdetéseket beillesztő nyilvános szolgáltatások. A beillesztések jelszóval védhetők, beállíthatók egyszeri olvasásra, kliensoldalon titkosíthatók vagy örökre rögzíthetők. Minden beillesztéshez QR-kód és rövid URL tartozik a gyors mobil átadáshoz.