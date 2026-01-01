A Deluge egy funkciókban gazdag, könnyű BitTorrent kliens, amely a libtorrent könyvtárra épül. Minden alapvető torrentkezelési képességet kínál egy letisztult, böngészőalapú felületen keresztül. Támogatja a protokoll titkosítást, a DHT-t, a peer-cserét, a proxy útválasztást, a sebességszabályozást és egy plugin ökoszisztémát. Ezáltal megbízható választás mind az alkalmi letöltésekhez, mind a fejlett médiaautomatizálási beállításokhoz.

A Deluge VPS-en való telepítése dedikált sávszélességet biztosít a folyamatos seedeléshez és letöltéshez. Így nem terheli otthoni internetkapcsolatát vagy adatkorlátjait. A mindig bekapcsolt környezet fenntartja a jó arányokat a privát trackereken, és zökkenőmentesen integrálódik az automatizálási eszközökkel, mint például a Sonarr és a Radarr. Emellett elkülönítve tartja a torrent tevékenységét dedikált infrastruktúrán, statikus IP-címmel.