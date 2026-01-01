Telepítse a Deluge-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú BitTorrent kliens webes felülettel, beépülő modul támogatással és zökkenőmentes médiaautomatizálási integrációval.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Deluge
A Deluge egy funkciókban gazdag, könnyű BitTorrent kliens, amely a libtorrent könyvtárra épül. Minden alapvető torrentkezelési képességet kínál egy letisztult, böngészőalapú felületen keresztül. Támogatja a protokoll titkosítást, a DHT-t, a peer-cserét, a proxy útválasztást, a sebességszabályozást és egy plugin ökoszisztémát. Ezáltal megbízható választás mind az alkalmi letöltésekhez, mind a fejlett médiaautomatizálási beállításokhoz.
A Deluge VPS-en való telepítése dedikált sávszélességet biztosít a folyamatos seedeléshez és letöltéshez. Így nem terheli otthoni internetkapcsolatát vagy adatkorlátjait. A mindig bekapcsolt környezet fenntartja a jó arányokat a privát trackereken, és zökkenőmentesen integrálódik az automatizálási eszközökkel, mint például a Sonarr és a Radarr. Emellett elkülönítve tartja a torrent tevékenységét dedikált infrastruktúrán, statikus IP-címmel.
A Deluge főbb funkciói
Böngésző alapú felület
Kezelje az összes torrentet bármilyen eszközről egy reszponzív webes UI-n keresztül, asztali kliens telepítése vagy közvetlen szerverhozzáférés fenntartása nélkül.
Médiaautomatizálási integráció
Natív integrációt biztosít a Sonarr, Radarr és Lidarr rendszerekkel az automatizált tartalomletöltéshez, átnevezéshez és könyvtárszervezéshez.
Protokoll titkosítás
Titkosítja a BitTorrent forgalmat az internetszolgáltatói korlátozás csökkentése és a szerveren zajló összes torrent tevékenység adatvédelmének javítása érdekében.
Plugin rendszer
Bővítse a funkcionalitást bővítményekkel címkékhez, ütemezéshez, RSS-hírcsatornákhoz, webes seedekhez és távoli klienskezeléshez.
Finomhangolható sebességszabályzók
Állítson be globális és torrentek szerinti feltöltési/letöltési korlátokat ütemezési támogatással, hogy kezelje a sávszélesség-használatot a nap folyamán.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Deluge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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