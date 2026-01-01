OpenSearch egy közösség által vezérelt, nyílt forráskódú kereső- és analitikai csomag. Az Elasticsearch 7.10.2-ből ágaztatták el, hogy az Apache 2.0 licenc alatt egy valóban nyílt alternatívát tartsanak fenn. Teljes szöveges keresést, napló- és eseményadat-elemzést, alkalmazásteljesítmény-figyelést és biztonsági elemzést biztosít egy elosztott, skálázható architektúrán keresztül – mindezt szabadalmaztatott licenckorlátozások nélkül.

Ez a sablon OpenSearch és OpenSearch Dashboards rendszereket is telepít, engedélyezett hitelesítéssel. Így az első naptól kezdve egy teljes keresőplatformot kap. Az önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy minden indexelt adat és keresési lekérdezés a saját infrastruktúráján marad. Ez elengedhetetlen az adatok helyben tartására vonatkozó követelményekkel rendelkező vagy érzékeny információkat kezelő szervezetek számára. Megjegyzés: legalább 4 GB RAM-ot igényel, és 2-5 percet vesz igénybe a kezdeti indítás.