Telepítse az OpenSearch-t egyetlen kattintással.
Apache 2.0 licencű kereső és analitikai motor OpenSearch Dashboards-szal adatvizualizációhoz és naplóelemzéshez.
Válasszon VPS csomagot a OpenSearch szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenSearch
OpenSearch egy közösség által vezérelt, nyílt forráskódú kereső- és analitikai csomag. Az Elasticsearch 7.10.2-ből ágaztatták el, hogy az Apache 2.0 licenc alatt egy valóban nyílt alternatívát tartsanak fenn. Teljes szöveges keresést, napló- és eseményadat-elemzést, alkalmazásteljesítmény-figyelést és biztonsági elemzést biztosít egy elosztott, skálázható architektúrán keresztül – mindezt szabadalmaztatott licenckorlátozások nélkül.
Ez a sablon OpenSearch és OpenSearch Dashboards rendszereket is telepít, engedélyezett hitelesítéssel. Így az első naptól kezdve egy teljes keresőplatformot kap. Az önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy minden indexelt adat és keresési lekérdezés a saját infrastruktúráján marad. Ez elengedhetetlen az adatok helyben tartására vonatkozó követelményekkel rendelkező vagy érzékeny információkat kezelő szervezetek számára. Megjegyzés: legalább 4 GB RAM-ot igényel, és 2-5 percet vesz igénybe a kezdeti indítás.
A OpenSearch főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
Fejlett lekérdezési DSL relevancia alapú pontozással, facetes navigációval és valós idejű indexeléssel a gyors, pontos keresési eredményekért.
OpenSearch Dashboards
A mellékelt vizualizációs réteg lehetővé teszi, hogy interaktív irányítópultokat építsen, lekérdezéseket futtasson és adatokat fedezzen fel további eszközök nélkül.
Log Analytics
Töltse be és elemezze az alkalmazás- és infrastruktúra-naplókat valós időben az anomáliák észleléséhez és az incidensek gyorsabb elhárításához.
Apache 2.0 licenc
Nincsenek kereskedelmi korlátozások vagy meglepetésszerű licencváltozások — használja, módosítsa és terjessze az OpenSearch-et szabadon.
Anomáliaészlelés
Beépített ML-alapú anomáliaészlelés és konfigurálható riasztás segít észlelni a problémákat, mielőtt a felhasználók jelentenék őket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenSearch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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