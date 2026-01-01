Telepítse az OwnTracks Recorder-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű háttérrendszer, amely tárolja és megjeleníti az OwnTracks telefonos alkalmazások által MQTT-n keresztül közzétett helyadatokat.
Válasszon VPS csomagot a OwnTracks Recorder szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OwnTracks Recorder
Az OwnTracks Recorder az OwnTracks iOS és Android alkalmazások hivatalos háttérrendszere, ezzel egy teljesen saját üzemeltetésű alternatívát biztosítva a kereskedelmi helymegosztó szolgáltatásokhoz. A Recorder feliratkozik az Ön privát MQTT brókerére, fogadja a telefonjairól érkező helyadat-publikációkat. Minden pontot egyszerű fájlokként tárol a lemezen, külső adatbázis nélkül.
Egy beépített HTTP szerver REST API-t, élő WebSocket adatfolyamot és előre elkészített nézeteket biztosít. Ezek az utolsó pozíciókhoz, napi útvonalakhoz és GeoJSON térképekhez használhatók. Ez a sablon tartalmazza a Recordert egy Eclipse Mosquitto brókerrel, amely alapértelmezetten jelszavas hitelesítéssel rendelkezik. Így irányíthatja az OwnTracks alkalmazásait a VPS-ére. Elkezdheti gyűjteni a helyelőzményeket anélkül, hogy mozgási adatait valaha is elküldené egy harmadik félnek.
A OwnTracks Recorder főbb funkciói
Privát helyszíni háttérrendszer
Tárolja az összes pozícióadatot, amelyet az OwnTracks alkalmazásai közzétesznek a saját szerverén, harmadik fél felhőjének bevonása nélkül.
Beépített MQTT broker
A beépített Eclipse Mosquitto jelszavas hitelesítéssel készen áll arra, hogy telefonok csatlakozzanak az internet bármely pontjáról.
Élő térkép és útvonalak
A webes felület mutatja az utolsó pozíciókat, a napi útvonalakat és egy élő térképet, amely WebSocketen keresztül frissül, amint új helyszínek érkeznek.
REST és WebSocket API
Lekérdezze a tárolt helyeket JSON, GeoJSON vagy CSV formátumban egy dokumentált REST API-n keresztül vagy streamelje a frissítéseket WebSocketen keresztül.
Sima fájltárolás
Nincs SQL adatbázis a működtetéshez — a pontokat lapos fájlokba írják, amelyeket triviális biztonsági menteni, ellenőrizni és archiválni.
Lua hookok és ocat
Bővítse a bevitelt Lua hookokkal és lekérdezési előzményekkel parancssorból a mellékelt ocat segédprogram segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OwnTracks Recorder szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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