Az OwnTracks Recorder az OwnTracks iOS és Android alkalmazások hivatalos háttérrendszere, ezzel egy teljesen saját üzemeltetésű alternatívát biztosítva a kereskedelmi helymegosztó szolgáltatásokhoz. A Recorder feliratkozik az Ön privát MQTT brókerére, fogadja a telefonjairól érkező helyadat-publikációkat. Minden pontot egyszerű fájlokként tárol a lemezen, külső adatbázis nélkül.

Egy beépített HTTP szerver REST API-t, élő WebSocket adatfolyamot és előre elkészített nézeteket biztosít. Ezek az utolsó pozíciókhoz, napi útvonalakhoz és GeoJSON térképekhez használhatók. Ez a sablon tartalmazza a Recordert egy Eclipse Mosquitto brókerrel, amely alapértelmezetten jelszavas hitelesítéssel rendelkezik. Így irányíthatja az OwnTracks alkalmazásait a VPS-ére. Elkezdheti gyűjteni a helyelőzményeket anélkül, hogy mozgási adatait valaha is elküldené egy harmadik félnek.