Akár 69% kedvezmény a OwnTracks Recorder szolgáltatásra

Telepítse az OwnTracks Recorder-t egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű háttérrendszer, amely tárolja és megjeleníti az OwnTracks telefonos alkalmazások által MQTT-n keresztül közzétett helyadatokat.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az OwnTracks Recorder-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a OwnTracks Recorder szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OwnTracks Recorder

Az OwnTracks Recorder az OwnTracks iOS és Android alkalmazások hivatalos háttérrendszere, ezzel egy teljesen saját üzemeltetésű alternatívát biztosítva a kereskedelmi helymegosztó szolgáltatásokhoz. A Recorder feliratkozik az Ön privát MQTT brókerére, fogadja a telefonjairól érkező helyadat-publikációkat. Minden pontot egyszerű fájlokként tárol a lemezen, külső adatbázis nélkül.

Egy beépített HTTP szerver REST API-t, élő WebSocket adatfolyamot és előre elkészített nézeteket biztosít. Ezek az utolsó pozíciókhoz, napi útvonalakhoz és GeoJSON térképekhez használhatók. Ez a sablon tartalmazza a Recordert egy Eclipse Mosquitto brókerrel, amely alapértelmezetten jelszavas hitelesítéssel rendelkezik. Így irányíthatja az OwnTracks alkalmazásait a VPS-ére. Elkezdheti gyűjteni a helyelőzményeket anélkül, hogy mozgási adatait valaha is elküldené egy harmadik félnek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A OwnTracks Recorder főbb funkciói

Privát helyszíni háttérrendszer

Tárolja az összes pozícióadatot, amelyet az OwnTracks alkalmazásai közzétesznek a saját szerverén, harmadik fél felhőjének bevonása nélkül.

Beépített MQTT broker

A beépített Eclipse Mosquitto jelszavas hitelesítéssel készen áll arra, hogy telefonok csatlakozzanak az internet bármely pontjáról.

Élő térkép és útvonalak

A webes felület mutatja az utolsó pozíciókat, a napi útvonalakat és egy élő térképet, amely WebSocketen keresztül frissül, amint új helyszínek érkeznek.

REST és WebSocket API

Lekérdezze a tárolt helyeket JSON, GeoJSON vagy CSV formátumban egy dokumentált REST API-n keresztül vagy streamelje a frissítéseket WebSocketen keresztül.

Sima fájltárolás

Nincs SQL adatbázis a működtetéshez — a pontokat lapos fájlokba írják, amelyeket triviális biztonsági menteni, ellenőrizni és archiválni.

Lua hookok és ocat

Bővítse a bevitelt Lua hookokkal és lekérdezési előzményekkel parancssorból a mellékelt ocat segédprogram segítségével.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OwnTracks Recorder szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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