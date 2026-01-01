A Manyfold egy nyílt forráskódú digitális eszközkezelő. Kifejezetten a 3D nyomtatás rajongói és alkotói számára készült, akiknek rendszerezniük kell az STL, 3MF és egyéb modellfájlok növekvő gyűjteményeit. A hagyományos fájlkezelőkkel ellentétben a Manyfold natívan érti a 3D fájlokat. Miniatűr képeket és interaktív előnézeteket generál, nyomon követi az alkotókat és a licenceket. A kapcsolódó részeket címkékkel, leírásokkal és egyéni metaadatokkal logikai modellekbe csoportosítja.

A Manyfold futtatása a VPS-én lehetővé teszi, hogy teljes ellenőrzése alatt tartsa a több ezer fizetős és ingyenes modellt. Ezeket olyan oldalakról gyűjti, mint a MakerWorld, Printables és Thingiverse. Egy föderált ActivityPub réteg lehetővé teszi, hogy gyűjteményeit megossza más alkotókkal anélkül, hogy könyvtárát egy zárt piactérnek adná át.