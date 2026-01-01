Telepítse a Manyfoldot egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett digitális eszközkezelő a 3D nyomtatási modellkönyvtár rendszerezéséhez, címkézéséhez és előnézetéhez.
Válasszon VPS csomagot a Manyfold szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Manyfold
A Manyfold egy nyílt forráskódú digitális eszközkezelő. Kifejezetten a 3D nyomtatás rajongói és alkotói számára készült, akiknek rendszerezniük kell az STL, 3MF és egyéb modellfájlok növekvő gyűjteményeit. A hagyományos fájlkezelőkkel ellentétben a Manyfold natívan érti a 3D fájlokat. Miniatűr képeket és interaktív előnézeteket generál, nyomon követi az alkotókat és a licenceket. A kapcsolódó részeket címkékkel, leírásokkal és egyéni metaadatokkal logikai modellekbe csoportosítja.
A Manyfold futtatása a VPS-én lehetővé teszi, hogy teljes ellenőrzése alatt tartsa a több ezer fizetős és ingyenes modellt. Ezeket olyan oldalakról gyűjti, mint a MakerWorld, Printables és Thingiverse. Egy föderált ActivityPub réteg lehetővé teszi, hogy gyűjteményeit megossza más alkotókkal anélkül, hogy könyvtárát egy zárt piactérnek adná át.
A Manyfold főbb funkciói
Interaktív 3D előnézetek
Forgassa és vizsgálja meg az STL, 3MF, OBJ és egyéb formátumokat közvetlenül a böngészőben, letöltés vagy szeletelő megnyitása nélkül.
Intelligens címkézés és metaadatok
Rendszerezze a modelleket hierarchikus címkékkel, alkotókkal, licencekkel és egyéni mezőkkel, így könyvtára kereshető marad, ahogy növekszik.
Többfelhasználós gyűjtemények
Ossza meg a könyvtárakat családtagokkal vagy klubtagokkal, részletes, felhasználónkénti engedélyek és szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés segítségével.
Föderált megosztás
Kövesse a többi Manyfold példányt ActivityPub-on keresztül, hogy modelleket fedezzen fel és cseréljen, anélkül, hogy egy központi piactértől függne.
OIDC egyszeri bejelentkezés
Csatlakoztassa a Manyfoldot az Authentikhez, a Keycloakhoz vagy bármely OIDC szolgáltatóhoz, hogy központosítsa az autentikációt a saját üzemeltetésű rendszerében.
Automatikus könyvtár szkennelés
Húzza be a meglévő modellek mappáit a tárolókötetbe, és a Manyfold azonnal importálja, deduplikálja és indexeli őket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Manyfold szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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