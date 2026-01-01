Telepítse az NZBHydra2-t egyetlen kattintással.
Usenet meta-keresőmotor, amely több tucat indexelőt egyesít egyetlen egységes Newznab API végpont mögött.
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Erre jó a NZBHydra2
Az NZBHydra2 egy Usenet meta-keresőmotor. Segítségével több tucat indexelőt kérdezhet le egy egységes webes felületről és egyetlen Newznab-kompatibilis API-n keresztül. Ezek közé tartoznak a Usenet-specifikus Newznab szolgáltatók és a Torznab torrent indexelők is.
Deduplikálja az eredményeket a szolgáltatók között. Alkalmazza a minőségi és kategória-preferenciáit, gyorsítótárazza a kereséseket. Mindent elérhetővé tesz egy végponton keresztül, amelyet a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és más automatizálási eszközök közvetlenül elérhetnek.
Az NZBHydra2 saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen, gyors, tulajdonos által ellenőrzött aggregátort biztosít az Arr stack számára. Ezáltal nem kell minden letöltőt külön-külön minden indexelőre irányítani. Ennek előnyei: egyszerűbb konfiguráció, kevesebb API hívás szolgáltatónként, és központosított statisztikák arról, hogy mely indexelők teljesítenek ténylegesen.
A NZBHydra2 főbb funkciói
Egységes Newznab végpont
Több tucat indexelőt összesít egyetlen Newznab és Torznab API mögött, így a Sonarr, Radarr és Lidarr csak egy bejegyzést igényel sok helyett.
Szolgáltatók közötti deduplikáció
Felismeri az ismétlődő kiadásokat az indexelők között, rangsorolja őket az Ön prioritási szabályai szerint, és csak a legjobb találatot jeleníti meg kiadási csoportonként.
Keresési gyorsítótárazás és statisztikák
Gyorsítótárazza a legutóbbi kereséseket, és nyomon követi az indexelőnkénti találati arányt, a válaszidőt és a letöltési számokat, így láthatja, mely szolgáltatók teljesítenek jól.
Rugalmas eredményszűrés
A kategóriánkénti minőség, nyelv, kor és méret szerinti szűrők távol tartják az alacsony minőségű kiadásokat az Arr automatizálási folyamatából.
Többfelhasználós fiókok
Opcionális felhasználói fiókok szerepkör alapú engedélyekkel lehetővé teszik, hogy több háztartásbeli tag ugyanazt az aggregátort ossza meg anélkül, hogy látnák egymás adatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NZBHydra2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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