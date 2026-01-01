Az NZBHydra2 egy Usenet meta-keresőmotor. Segítségével több tucat indexelőt kérdezhet le egy egységes webes felületről és egyetlen Newznab-kompatibilis API-n keresztül. Ezek közé tartoznak a Usenet-specifikus Newznab szolgáltatók és a Torznab torrent indexelők is.

Deduplikálja az eredményeket a szolgáltatók között. Alkalmazza a minőségi és kategória-preferenciáit, gyorsítótárazza a kereséseket. Mindent elérhetővé tesz egy végponton keresztül, amelyet a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr és más automatizálási eszközök közvetlenül elérhetnek.

Az NZBHydra2 saját üzemeltetése egy VPS-en egyetlen, gyors, tulajdonos által ellenőrzött aggregátort biztosít az Arr stack számára. Ezáltal nem kell minden letöltőt külön-külön minden indexelőre irányítani. Ennek előnyei: egyszerűbb konfiguráció, kevesebb API hívás szolgáltatónként, és központosított statisztikák arról, hogy mely indexelők teljesítenek ténylegesen.