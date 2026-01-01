A Parseable egy nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adattó, amelyet kifejezetten naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez építettek.

Rust nyelven íródott, és Apache Parquet formátumban tárolja az adatokat. Nagy mennyiségű telemetriát fogad be a hagyományos naplózási rendszerek költségeinek töredékéért. Intelligens gyorsítótárazással és oszlopos tárolással gyors lekérdezési teljesítményt biztosít.

A Parseable saját üzemeltetése egy VPS-en teljes megfigyelhetőségi háttérrendszert biztosít saját irányítása alatt. Ez magában foglal egy OpenTelemetry-kompatibilis HTTP adatbetöltő API-t, egy beépített lekérdezőmotort SQL támogatással, irányítópultokat, riasztásokat és szerepköralapú hozzáférést. Mindezt GB-onkénti adatbetöltési díjak, gyártói függőség vagy érzékeny naplóadatok harmadik féltől származó SaaS szolgáltatókhoz való továbbítása nélkül.