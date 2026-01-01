Akár 69% kedvezmény a Parseable szolgáltatásra

Parseable egy kattintásos telepítése.

Nagy teljesítményű megfigyelhetőségi adattó naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez, amely Rust nyelven, Apache Parquet alapokon épült.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Parseable egy kattintásos telepítése.

Válasszon VPS csomagot a Parseable szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Parseable

A Parseable egy nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adattó, amelyet kifejezetten naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez építettek.

Rust nyelven íródott, és Apache Parquet formátumban tárolja az adatokat. Nagy mennyiségű telemetriát fogad be a hagyományos naplózási rendszerek költségeinek töredékéért. Intelligens gyorsítótárazással és oszlopos tárolással gyors lekérdezési teljesítményt biztosít.

A Parseable saját üzemeltetése egy VPS-en teljes megfigyelhetőségi háttérrendszert biztosít saját irányítása alatt. Ez magában foglal egy OpenTelemetry-kompatibilis HTTP adatbetöltő API-t, egy beépített lekérdezőmotort SQL támogatással, irányítópultokat, riasztásokat és szerepköralapú hozzáférést. Mindezt GB-onkénti adatbetöltési díjak, gyártói függőség vagy érzékeny naplóadatok harmadik féltől származó SaaS szolgáltatókhoz való továbbítása nélkül.

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Erre jó a {name}

A Parseable főbb funkciói

Parquet-natív tárolás

Tárolja a beérkezett eseményeket oszlopos Apache Parquet fájlokként a gyors analitikai lekérdezésekhez és a nyers JSON-hoz képest jelentős tömörítéshez.

OpenTelemetry kész

Fogadja a naplókat, metrikákat és nyomkövetéseket az OpenTelemetry protokollon keresztül, így a meglévő gyűjtők és SDK-k kódmódosítások nélkül küldhetnek adatokat.

SQL lekérdezési motor

Lekérdezheti a telemetriát ismerős ANSI SQL-lel bármilyen időtartományban, másodperc alatti válaszidővel indexelt mezőkön és particionált vizsgálatokkal.

Beépített irányítópultok

Interaktív irányítópultokat és mentett lekérdezéseket építhet közvetlenül a Parseable-ben, anélkül, hogy külön vizualizációs eszközt kellene hozzáillesztenie.

Riasztások és RBAC

Határozzon meg küszöbérték-alapú riasztásokat a naplófolyamokon, és biztosítson korlátozott hozzáférést a csapatoknak szerepalapú hozzáférés-vezérléssel a folyamokhoz és bérlőkhöz.

Költséghatékony megtartás

Az intelligens gyorsítótár és a rétegzett tárolás a friss adatokat gyorsan elérhetővé teszi a lekérdezésekhez, miközben a régebbi partíciók tömörítve maradnak a lemezen a hosszú távú megőrzés érdekében.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Parseable szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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