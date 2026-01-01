Parseable egy kattintásos telepítése.
Nagy teljesítményű megfigyelhetőségi adattó naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez, amely Rust nyelven, Apache Parquet alapokon épült.
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Erre jó a Parseable
A Parseable egy nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adattó, amelyet kifejezetten naplókhoz, metrikákhoz és nyomkövetésekhez építettek.
Rust nyelven íródott, és Apache Parquet formátumban tárolja az adatokat. Nagy mennyiségű telemetriát fogad be a hagyományos naplózási rendszerek költségeinek töredékéért. Intelligens gyorsítótárazással és oszlopos tárolással gyors lekérdezési teljesítményt biztosít.
A Parseable saját üzemeltetése egy VPS-en teljes megfigyelhetőségi háttérrendszert biztosít saját irányítása alatt. Ez magában foglal egy OpenTelemetry-kompatibilis HTTP adatbetöltő API-t, egy beépített lekérdezőmotort SQL támogatással, irányítópultokat, riasztásokat és szerepköralapú hozzáférést. Mindezt GB-onkénti adatbetöltési díjak, gyártói függőség vagy érzékeny naplóadatok harmadik féltől származó SaaS szolgáltatókhoz való továbbítása nélkül.
A Parseable főbb funkciói
Parquet-natív tárolás
Tárolja a beérkezett eseményeket oszlopos Apache Parquet fájlokként a gyors analitikai lekérdezésekhez és a nyers JSON-hoz képest jelentős tömörítéshez.
OpenTelemetry kész
Fogadja a naplókat, metrikákat és nyomkövetéseket az OpenTelemetry protokollon keresztül, így a meglévő gyűjtők és SDK-k kódmódosítások nélkül küldhetnek adatokat.
SQL lekérdezési motor
Lekérdezheti a telemetriát ismerős ANSI SQL-lel bármilyen időtartományban, másodperc alatti válaszidővel indexelt mezőkön és particionált vizsgálatokkal.
Beépített irányítópultok
Interaktív irányítópultokat és mentett lekérdezéseket építhet közvetlenül a Parseable-ben, anélkül, hogy külön vizualizációs eszközt kellene hozzáillesztenie.
Riasztások és RBAC
Határozzon meg küszöbérték-alapú riasztásokat a naplófolyamokon, és biztosítson korlátozott hozzáférést a csapatoknak szerepalapú hozzáférés-vezérléssel a folyamokhoz és bérlőkhöz.
Költséghatékony megtartás
Az intelligens gyorsítótár és a rétegzett tárolás a friss adatokat gyorsan elérhetővé teszi a lekérdezésekhez, miközben a régebbi partíciók tömörítve maradnak a lemezen a hosszú távú megőrzés érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Parseable szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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