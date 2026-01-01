Telepítse a GrowthBookot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú funkciókapcsoló és A/B tesztelő platform raktár-natív kísérletelemzéssel.
Válasszon VPS csomagot a GrowthBook szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GrowthBook
A GrowthBook egy nyílt forráskódú platform feature flag-ekhez és A/B teszteléshez, amely teljes irányítást biztosít a mérnöki és termékcsapatoknak a kísérletezési infrastruktúrájuk felett.
Közvetlenül csatlakozik a meglévő adattárházához – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse vagy PostgreSQL. Így a kísérleti eredményeket ott elemzik, ahol az adatai már megtalálhatók. Nincs szükség események továbbítására harmadik fél szolgáltatásán keresztül.
A GrowthBook saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. Ez az Ön infrastruktúráján tartja a kísérleti konfigurációkat és a felhasználói adatokat. Korlátlan számú csapattagot és kísérletet tesz lehetővé fix infrastruktúra-költséggel. Ez kritikus a szabályozott iparágakban működő csapatok vagy az adatvédelmi szempontból érzékeny termékeket fejlesztők számára.
A GrowthBook főbb funkciói
Fejlett A/B tesztelés
Futtasson kísérleteket Bayes-i és frekventista statisztikai módszerekkel, CUPED variancia csökkentéssel és szekvenciális teszteléssel, hogy gyorsabban és nagyobb pontossággal jusson következtetésekre.
Funkciójelzők kezelése
Célzott funkcióbevezetések felhasználói attribútumok, százalékos arány vagy előfeltétel-jelzők alapján, lehetővé téve a fokozatos kiadásokat és az azonnali visszaállításokat új telepítések nélkül.
Raktár-natív elemzés
A kísérleti metrikákat közvetlenül számítják ki a BigQueryben, Snowflake-ben, Redshiftben vagy PostgreSQL-ben, így az érzékeny adatok az Ön meglévő infrastruktúrájában maradnak.
Többnyelvű SDK-k
Integrálja a GrowthBookot bármilyen stackbe hivatalos SDK-kkal a React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android és más platformokhoz.
Vizuális kísérletszerkesztő
Indítson kód nélküli A/B teszteket weboldalakon a vizuális szerkesztővel, anélkül, hogy mérnöki módosításokra lenne szükség az alkalmazás forráskódjában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GrowthBook szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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