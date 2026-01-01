A GrowthBook egy nyílt forráskódú platform feature flag-ekhez és A/B teszteléshez, amely teljes irányítást biztosít a mérnöki és termékcsapatoknak a kísérletezési infrastruktúrájuk felett.

Közvetlenül csatlakozik a meglévő adattárházához – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse vagy PostgreSQL. Így a kísérleti eredményeket ott elemzik, ahol az adatai már megtalálhatók. Nincs szükség események továbbítására harmadik fél szolgáltatásán keresztül.

A GrowthBook saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. Ez az Ön infrastruktúráján tartja a kísérleti konfigurációkat és a felhasználói adatokat. Korlátlan számú csapattagot és kísérletet tesz lehetővé fix infrastruktúra-költséggel. Ez kritikus a szabályozott iparágakban működő csapatok vagy az adatvédelmi szempontból érzékeny termékeket fejlesztők számára.