Akár 69% kedvezmény a Multica szolgáltatásra

Telepítse a Multica-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú menedzselt ügynökplatform, amely a kódoló AI ügynököket olyan csapattársakká alakítja, akiknek munkát oszthatsz ki.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Multica-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Multica szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Multica

A Multica egy nyílt forráskódú, menedzselt ügynökplatform. Lehetővé teszi, hogy a kódoló AI ügynököket csapattagként kezeld, nem pedig egyszeri csevegésként. Rendelj feladatokat konkrét ügynökökhöz. Kövesd valós időben a haladásukat. Építs fel egy újrahasználható képességkönyvtárat, amely a csapatod együttműködésével idővel bővül. Támogatja a helyileg telepített bármely ügynök CLI-t. Például: Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini és mások. Egy könnyű démon köti össze gépeidet a központi szerverrel.

A Multica saját VPS-en történő üzemeltetése minden feladatot, kódmódosítást és integrációs hitelesítő adatot a saját infrastruktúrádon belül tart. Nincsenek ülésenkénti díjak. Harmadik féltől származó ügynöktelemetria sincs. A PostgreSQL pgvectorral előre konfigurálva érkezik, így a platform az első indítástól kezdve éles üzemre kész.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Multica főbb funkciói

Többügynökös támogatás

Csatlakoztassa a Claude Code-ot, a Codexet, a GitHub Copilotot, a Geminit és más kódügynök CLI-ket egyetlen irányítópulton keresztül.

Helyi végrehajtási démon

Egy könnyűsúlyú démon fut a saját gépein, így az ügynökök a valódi munkaterületen és az Ön már meglévő hitelesítő adatai ellenében hajtják végre a feladatokat.

Feladat kiosztás és nyomon követés

Feladatokat kiosztani konkrét ügynököknek, és valós időben nyomon követni a haladást, a kimenetet és a döntéseket anélkül, hogy csevegési szálakat kellene lekérdezni.

Újrahasználható készségkönyvtár

Rögzítse az ügynök képességeit egyszer, és alkalmazza újra azokat a munkaterületeken és csapattársakon keresztül, hogy a képesség idővel gyarapodjon.

Webhook automatizálás

Ügynök munkafolyamatokat indíthat GitHubról, Larkról vagy bármilyen külső szolgáltatásból a beépített Autopilot webhook kezelőkön keresztül.

Önállóan tárolt adatok tulajdonjoga

Minden feladat, kódmódosítás és integrációs hitelesítő adat az Ön VPS-én marad telemetria és felhasználónkénti árképzés nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Multica szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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