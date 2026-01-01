Telepítse a Multica-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú menedzselt ügynökplatform, amely a kódoló AI ügynököket olyan csapattársakká alakítja, akiknek munkát oszthatsz ki.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Multica
A Multica egy nyílt forráskódú, menedzselt ügynökplatform. Lehetővé teszi, hogy a kódoló AI ügynököket csapattagként kezeld, nem pedig egyszeri csevegésként. Rendelj feladatokat konkrét ügynökökhöz. Kövesd valós időben a haladásukat. Építs fel egy újrahasználható képességkönyvtárat, amely a csapatod együttműködésével idővel bővül. Támogatja a helyileg telepített bármely ügynök CLI-t. Például: Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini és mások. Egy könnyű démon köti össze gépeidet a központi szerverrel.
A Multica saját VPS-en történő üzemeltetése minden feladatot, kódmódosítást és integrációs hitelesítő adatot a saját infrastruktúrádon belül tart. Nincsenek ülésenkénti díjak. Harmadik féltől származó ügynöktelemetria sincs. A PostgreSQL pgvectorral előre konfigurálva érkezik, így a platform az első indítástól kezdve éles üzemre kész.
A Multica főbb funkciói
Többügynökös támogatás
Csatlakoztassa a Claude Code-ot, a Codexet, a GitHub Copilotot, a Geminit és más kódügynök CLI-ket egyetlen irányítópulton keresztül.
Helyi végrehajtási démon
Egy könnyűsúlyú démon fut a saját gépein, így az ügynökök a valódi munkaterületen és az Ön már meglévő hitelesítő adatai ellenében hajtják végre a feladatokat.
Feladat kiosztás és nyomon követés
Feladatokat kiosztani konkrét ügynököknek, és valós időben nyomon követni a haladást, a kimenetet és a döntéseket anélkül, hogy csevegési szálakat kellene lekérdezni.
Újrahasználható készségkönyvtár
Rögzítse az ügynök képességeit egyszer, és alkalmazza újra azokat a munkaterületeken és csapattársakon keresztül, hogy a képesség idővel gyarapodjon.
Webhook automatizálás
Ügynök munkafolyamatokat indíthat GitHubról, Larkról vagy bármilyen külső szolgáltatásból a beépített Autopilot webhook kezelőkön keresztül.
Önállóan tárolt adatok tulajdonjoga
Minden feladat, kódmódosítás és integrációs hitelesítő adat az Ön VPS-én marad telemetria és felhasználónkénti árképzés nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Multica szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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