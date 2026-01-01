A Multica egy nyílt forráskódú, menedzselt ügynökplatform. Lehetővé teszi, hogy a kódoló AI ügynököket csapattagként kezeld, nem pedig egyszeri csevegésként. Rendelj feladatokat konkrét ügynökökhöz. Kövesd valós időben a haladásukat. Építs fel egy újrahasználható képességkönyvtárat, amely a csapatod együttműködésével idővel bővül. Támogatja a helyileg telepített bármely ügynök CLI-t. Például: Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini és mások. Egy könnyű démon köti össze gépeidet a központi szerverrel.

A Multica saját VPS-en történő üzemeltetése minden feladatot, kódmódosítást és integrációs hitelesítő adatot a saját infrastruktúrádon belül tart. Nincsenek ülésenkénti díjak. Harmadik féltől származó ügynöktelemetria sincs. A PostgreSQL pgvectorral előre konfigurálva érkezik, így a platform az első indítástól kezdve éles üzemre kész.