A Thumbor egy Python-alapú intelligens képfeldolgozó szerver, amely URL-paramétereken keresztül kezeli az átméretezést, vágást és szűrést. Az integrációhoz nincs szükség alkalmazáskód módosítására. Ami megkülönbözteti a Thumbort az általános képátméretezőktől, az az AI-alapú intelligens vágása. Ez automatikusan felismeri az arcokat és a fontos jellemzőket egy képen a vágás előtt, biztosítva, hogy a téma soha ne legyen véletlenül levágva.

A Wikipedia, a Globo.com, a Forbes és a Vox Media használja éles környezetben, milliárdnyi kép kiszolgálására. A Thumbor skálázhatóan bizonyított. Alapműködéséhez nincs szükség külső függőségekre. Az önálló üzemeltetés a transzformációnkénti SaaS díjakat egy fix VPS költséggel váltja fel. Ezzel a médiapipe-ot teljes egészében a saját infrastruktúráján belül tartja.