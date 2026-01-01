Telepítse a Thumbort egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú intelligens képszerver, amely igény szerint körbevágja, átméretezi és szűri a képeket egyszerű URL-alapú kérésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Thumbor szolgáltatáshoz
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Erre jó a Thumbor
A Thumbor egy Python-alapú intelligens képfeldolgozó szerver, amely URL-paramétereken keresztül kezeli az átméretezést, vágást és szűrést. Az integrációhoz nincs szükség alkalmazáskód módosítására. Ami megkülönbözteti a Thumbort az általános képátméretezőktől, az az AI-alapú intelligens vágása. Ez automatikusan felismeri az arcokat és a fontos jellemzőket egy képen a vágás előtt, biztosítva, hogy a téma soha ne legyen véletlenül levágva.
A Wikipedia, a Globo.com, a Forbes és a Vox Media használja éles környezetben, milliárdnyi kép kiszolgálására. A Thumbor skálázhatóan bizonyított. Alapműködéséhez nincs szükség külső függőségekre. Az önálló üzemeltetés a transzformációnkénti SaaS díjakat egy fix VPS költséggel váltja fel. Ezzel a médiapipe-ot teljes egészében a saját infrastruktúráján belül tartja.
A Thumbor főbb funkciói
Intelligens arcészlelés
A beépített arc- és jellemzőfelismerés biztosítja, hogy a kép legfontosabb része középen maradjon, amikor különböző képarányokra vágják.
URL-alapú feldolgozás
Képek átméretezése, vágása, szűrése és konvertálása URL összeállításával – nincs szükség SDK-ra, bármilyen nyelvvel vagy keretrendszerrel működik.
Automatikus formátumválasztás
Automatikusan szolgálja ki a WebP-t az azt támogató böngészőknek, JPEG vagy PNG visszaváltással, csökkentve a sávszélességet extra munka nélkül.
Bővíthető szűrőrendszer
Fényerő, kontraszt, vízjelek, lekerekített sarkok és elmosás alkalmazása URL paraméterek vagy egyéni Python szűrő beépülő modulok segítségével.
Eredménygyorsítótárazás
A feldolgozott eredményeket gyorsítótárazzuk, hogy elkerüljük az azonos kérések újrafeldolgozását, ezzel jelentősen csökkentve a CPU terhelését nagy forgalom esetén.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Thumbor szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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