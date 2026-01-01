A Typebot egy saját üzemeltetésű, beszélgetésalapú űrlapkészítő, amely a statikus HTML űrlapokat interaktív, csevegésszerű folyamatokkal helyettesíti. A drag-and-drop vászonszerkesztőjével a csapatok többlépcsős beszélgetéseket tervezhetnek feltételes elágazásokkal, egyedi változókkal és natív integrációkkal – kódírás nélkül. A platform két szolgáltatásból áll: egy szerkesztőből a folyamatok tervezéséhez és kezeléséhez, és egy megjelenítőből, amely a közzétett chatbotokat közvetlenül a végfelhasználóknak biztosítja.

A Typebot saját üzemeltetése a VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít a beküldött adatok, fájlfeltöltések és API hitelesítő adatok felett. Nincsenek beküldésenkénti díjak, és harmadik félnek történő adatátvitel sem. A folyamatok a saját domainjén futnak, teljesen privát módon. Nincsenek mesterséges korlátok a munkaterületekre, csapattagokra vagy közzétett botokra vonatkozóan.