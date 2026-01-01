Telepítse a Typebotot egyetlen kattintással.
Kód nélküli chatbot készítő beszélgetős űrlapok, felmérések és interaktív csevegési élmények létrehozásához, melyeket saját szerveren üzemeltethet.
Válasszon VPS csomagot a Typebot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Typebot
A Typebot egy saját üzemeltetésű, beszélgetésalapú űrlapkészítő, amely a statikus HTML űrlapokat interaktív, csevegésszerű folyamatokkal helyettesíti. A drag-and-drop vászonszerkesztőjével a csapatok többlépcsős beszélgetéseket tervezhetnek feltételes elágazásokkal, egyedi változókkal és natív integrációkkal – kódírás nélkül. A platform két szolgáltatásból áll: egy szerkesztőből a folyamatok tervezéséhez és kezeléséhez, és egy megjelenítőből, amely a közzétett chatbotokat közvetlenül a végfelhasználóknak biztosítja.
A Typebot saját üzemeltetése a VPS-en teljes tulajdonjogot biztosít a beküldött adatok, fájlfeltöltések és API hitelesítő adatok felett. Nincsenek beküldésenkénti díjak, és harmadik félnek történő adatátvitel sem. A folyamatok a saját domainjén futnak, teljesen privát módon. Nincsenek mesterséges korlátok a munkaterületekre, csapattagokra vagy közzétett botokra vonatkozóan.
A Typebot főbb funkciói
Vizuális folyamatépítő
Tervezzen elágazó beszélgetéseket vászon szerkesztővel, több mint 30 blokktípussal, beleértve a bemeneteket, feltételes elemeket, média beágyazásokat és a fizetésgyűjtést.
Natív integrációk
Közvetlenül csatlakoztathatja a folyamatokat az OpenAI-hoz, a Google Sheets-hez, a Google Analytics-hez, a webhookokhoz, a Zapierhez és a Make.com-hoz anélkül, hogy elhagyná a szerkesztőt.
Feltételes logika
Elágaztathatja a beszélgetési útvonalakat felhasználói válaszok, változók vagy API válaszok alapján, hogy teljesen személyre szabott élményeket nyújtson.
Rugalmas beágyazási módok
Tegyen közzé chatbotokat felugró ablakokként, oldalsó widgetekként, teljes oldalas csevegésként vagy beágyazott elemekként bármely weboldalon vagy webalkalmazásban.
Valós idejű elemzés
Kövesse nyomon a beküldési arányokat, a lemorzsolódási pontokat és a befejezési tölcséreket minden közzétett folyamathoz az irányítópultról.
Csapat munkaterületek
Szervezze a munkafolyamatokat több elkülönített munkaterületen keresztül, szerepkör-alapú hozzáféréssel, különböző csapatok vagy ügyfelek számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Typebot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Buzz
Saját üzemeltetésű munkaterület, ahol emberek és AI ügynökök ugyanazokat a helyiségeket osztják meg.