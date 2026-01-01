A Watcharr egy nyílt forráskódú megtekintett listák nyomkövetője, amely filmeket, tévésorozatokat, animéket és videojátékokat egyesít egyetlen saját üzemeltetésű könyvtárba.

Go és SvelteKit segítségével készült. Metaadatokat húz le a TMDB-ről, IGDB-ről, AniListről és Jikanról. Így minden bejegyzés poszterekkel, szereplőgárdával és epizód részletekkel érkezik, kézi bevitel nélkül.

Saját VPS-en történő saját üzemeltetés távol tartja a megtekintési előzményeket, értékeléseket és baráti tevékenységeket. Ezzel elkerülhetők a harmadik féltől származó szolgáltatások, mint például a Trakt vagy a MyAnimeList.

A mellékelt felhasználói hitelesítés, a Jellyfin és Plex szinkronizálás, valamint a könnyű SQLite tárhely alkalmassá teszi. Ezért ideális egyéni nyomkövetők, háztartások és kis közösségek számára egyaránt.