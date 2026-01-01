Akár 69% kedvezmény a Watcharr szolgáltatásra

Telepítse Watcharr-t egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű figyelőlista filmekhez, tévéműsorokhoz, animékhez és játékokhoz, modern UI-val és beépített felhasználói fiókokkal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse Watcharr-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Watcharr szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Watcharr

A Watcharr egy nyílt forráskódú megtekintett listák nyomkövetője, amely filmeket, tévésorozatokat, animéket és videojátékokat egyesít egyetlen saját üzemeltetésű könyvtárba.

Go és SvelteKit segítségével készült. Metaadatokat húz le a TMDB-ről, IGDB-ről, AniListről és Jikanról. Így minden bejegyzés poszterekkel, szereplőgárdával és epizód részletekkel érkezik, kézi bevitel nélkül.

Saját VPS-en történő saját üzemeltetés távol tartja a megtekintési előzményeket, értékeléseket és baráti tevékenységeket. Ezzel elkerülhetők a harmadik féltől származó szolgáltatások, mint például a Trakt vagy a MyAnimeList.

A mellékelt felhasználói hitelesítés, a Jellyfin és Plex szinkronizálás, valamint a könnyű SQLite tárhely alkalmassá teszi. Ezért ideális egyéni nyomkövetők, háztartások és kis közösségek számára egyaránt.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Watcharr főbb funkciói

Egységes megfigyeléskövetés

Kövesse nyomon a filmeket, tévéműsorokat, animéket és játékokat egymás mellett egy könyvtárban, ahelyett, hogy külön alkalmazásokat használna minden egyes médiumhoz.

Állapot és értékelések

Jelölje meg a bejegyzéseket tervezett, nézés alatt, befejezett, szüneteltetett vagy elhagyott állapotban, és csatoljon személyes 10 pontos értékeléseket és gondolatokat minden címhez.

Gazdag metaadatforrások

Lekéri a posztereket, szereplőket, epizódlistákat és megjelenési dátumokat a TMDB-ről, IGDB-ről, AniListről és Jikanról, így a könyvtárad pontos marad kézi szerkesztések nélkül.

Beépített hitelesítés

A natív felhasználói fiókok opcionális Jellyfin, Plex és OIDC bejelentkezéssel lehetővé teszik a háztartások és kis közösségek számára, hogy biztonságosan megosszanak egy példányt.

Tevékenységfolyam és barátok

Kövesse a többi felhasználót a példányán, böngéssze nyilvános listáikat és tekintse meg az állapotváltozások és új értékelések élő hírfolyamát.

Könnyűsúlyú Go bináris

Egyetlen tároló beágyazott SQLite-tal minimális CPU-t és memóriát használ, így kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Watcharr szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele!

További telepíthető alkalmazások

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal

Telepítés
Blender

Blender

Böngészőből elérhető 3D modellező, animációs és renderelő csomag

Telepítés
CommaFeed

CommaFeed

Önállóan üzemeltetett, Google Reader ihlette RSS olvasó billentyűparancsokkal és mobilalkalmazásokkal

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.