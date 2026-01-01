Telepítse Watcharr-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű figyelőlista filmekhez, tévéműsorokhoz, animékhez és játékokhoz, modern UI-val és beépített felhasználói fiókokkal.
Válasszon VPS csomagot a Watcharr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Watcharr
A Watcharr egy nyílt forráskódú megtekintett listák nyomkövetője, amely filmeket, tévésorozatokat, animéket és videojátékokat egyesít egyetlen saját üzemeltetésű könyvtárba.
Go és SvelteKit segítségével készült. Metaadatokat húz le a TMDB-ről, IGDB-ről, AniListről és Jikanról. Így minden bejegyzés poszterekkel, szereplőgárdával és epizód részletekkel érkezik, kézi bevitel nélkül.
Saját VPS-en történő saját üzemeltetés távol tartja a megtekintési előzményeket, értékeléseket és baráti tevékenységeket. Ezzel elkerülhetők a harmadik féltől származó szolgáltatások, mint például a Trakt vagy a MyAnimeList.
A mellékelt felhasználói hitelesítés, a Jellyfin és Plex szinkronizálás, valamint a könnyű SQLite tárhely alkalmassá teszi. Ezért ideális egyéni nyomkövetők, háztartások és kis közösségek számára egyaránt.
A Watcharr főbb funkciói
Egységes megfigyeléskövetés
Kövesse nyomon a filmeket, tévéműsorokat, animéket és játékokat egymás mellett egy könyvtárban, ahelyett, hogy külön alkalmazásokat használna minden egyes médiumhoz.
Állapot és értékelések
Jelölje meg a bejegyzéseket tervezett, nézés alatt, befejezett, szüneteltetett vagy elhagyott állapotban, és csatoljon személyes 10 pontos értékeléseket és gondolatokat minden címhez.
Gazdag metaadatforrások
Lekéri a posztereket, szereplőket, epizódlistákat és megjelenési dátumokat a TMDB-ről, IGDB-ről, AniListről és Jikanról, így a könyvtárad pontos marad kézi szerkesztések nélkül.
Beépített hitelesítés
A natív felhasználói fiókok opcionális Jellyfin, Plex és OIDC bejelentkezéssel lehetővé teszik a háztartások és kis közösségek számára, hogy biztonságosan megosszanak egy példányt.
Tevékenységfolyam és barátok
Kövesse a többi felhasználót a példányán, böngéssze nyilvános listáikat és tekintse meg az állapotváltozások és új értékelések élő hírfolyamát.
Könnyűsúlyú Go bináris
Egyetlen tároló beágyazott SQLite-tal minimális CPU-t és memóriát használ, így kényelmesen fut a legkisebb VPS csomagokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Watcharr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal