Telepítse a WriteFreely-t egykattintásos telepítéssel.
Minimalista nyílt forráskódú blogplatform, amely a Markdown, a zavartalan írás és az ActivityPub föderáció köré épül.
Válasszon VPS csomagot a WriteFreely szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WriteFreely
A WriteFreely egy tiszta, minimalista publikációs platform, amelyet az írás köré terveztek. A bejegyzések egyszerű Markdown nyelven készülnek, a szerkesztő nem zavarja Önt, a nyilvános olvasási élmény pedig eltávolítja a megjegyzéseket, hirdetéseket és nyomkövetőket – csak a szavakat hagyva meg. A beépített ActivityPub támogatás lehetővé teszi, hogy a Fediverse követői közvetlenül a Mastodonról és más föderált szolgáltatásokról feliratkozzanak blogjára.
A WriteFreely saját VPS-en történő üzemeltetése saját domainje alatt tartja írásait, mentesen az algoritmikus hírfolyamoktól és a platformleállásoktól. A könnyű Go bináris minimális erőforrásokat használ, mindent egyetlen SQLite adatbázisba ment, és teljes ellenőrzést biztosít az exportálás, a témázás és a föderációs beállítások felett.
A WriteFreely főbb funkciói
Markdown-központú szerkesztő
Írjon egyszerű Markdownban egy zavaró tényezőktől mentes szerkesztővel, amely automatikusan menti a piszkozatokat, és nem áll az útjába, miközben Ön a szavakra koncentrál.
ActivityPub föderáció
A Mastodonon és más Fediverse szolgáltatásokon a követők közvetlenül feliratkozhatnak a blogodra, elérve az olvasókat anélkül, hogy az algoritmusok által vezérelt hírcsatornák útjába állnának.
Tiszta olvasási élmény
A nyilvános bejegyzések tipográfiai, hirdetésmentes elrendezéssel és követés nélkül jelennek meg — az olvasók úgy látják az írásodat, ahogyan azt megírtad.
Egyedi témák és CSS
Válasszon beépített témák közül, vagy illesszen be egyéni CSS-t blogja márkázásához sablonok érintése nélkül vagy a bináris újraépítése nélkül.
Piszkozatok és ütemezés
Mentse el a privát piszkozatokat korlátlan ideig, majd ütemezze vagy tegye közzé a bejegyzéseket, amikor készen áll — nincs szükség harmadik féltől származó CMS bővítményekre.
Könnyű és hordozható
Egyetlen Go bináris, SQLite támogatással: blogja egy apró kötetben elfér, és egy fájlmásolással áttelepíthető a gazdagépek között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WriteFreely szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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