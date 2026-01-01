A WriteFreely egy tiszta, minimalista publikációs platform, amelyet az írás köré terveztek. A bejegyzések egyszerű Markdown nyelven készülnek, a szerkesztő nem zavarja Önt, a nyilvános olvasási élmény pedig eltávolítja a megjegyzéseket, hirdetéseket és nyomkövetőket – csak a szavakat hagyva meg. A beépített ActivityPub támogatás lehetővé teszi, hogy a Fediverse követői közvetlenül a Mastodonról és más föderált szolgáltatásokról feliratkozzanak blogjára.

A WriteFreely saját VPS-en történő üzemeltetése saját domainje alatt tartja írásait, mentesen az algoritmikus hírfolyamoktól és a platformleállásoktól. A könnyű Go bináris minimális erőforrásokat használ, mindent egyetlen SQLite adatbázisba ment, és teljes ellenőrzést biztosít az exportálás, a témázás és a föderációs beállítások felett.