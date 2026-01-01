A Downtify egy saját üzemeltetésű zeneletöltő alkalmazás, amely összeköti a Spotify gazdag metaadatait a YouTube hangkönyvtárával. Illesszen be bármilyen Spotify linket – egy dalt, egy albumot vagy egy teljes lejátszási listát. A Downtify letölti a hangot, és automatikusan kiegészíti az elkészült fájlt albumborítóval, előadó információkkal, számcímekkel, dalszövegekkel és műfaji címkékkel.

A webes felület szándékosan minimális: küldjön be egy URL-t, és kapjon egy teljesen címkézett hangfájlt. A letöltött fájlok egy állandó kötetben tárolódnak, így könnyen integrálható a gyűjtemény bármilyen média könyvtárkezelővel. Az asztali értesítések figyelmeztetik Önt, amikor nagy letöltések befejeződnek. A saját üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a zenei könyvtára felett. Nem kell a streaming elérhetőségére vagy a streamenkénti díjakra támaszkodnia.