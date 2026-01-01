Telepítse a Downtify-t egyetlen kattintással.
Zeneletöltő, amely hangot tölt le a YouTube-ról Spotify linkek használatával, automatikusan címkézve a fájlokat metaadatokkal, albumborítóval és dalszövegekkel.
Válasszon VPS csomagot a Downtify szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Downtify
A Downtify egy saját üzemeltetésű zeneletöltő alkalmazás, amely összeköti a Spotify gazdag metaadatait a YouTube hangkönyvtárával. Illesszen be bármilyen Spotify linket – egy dalt, egy albumot vagy egy teljes lejátszási listát. A Downtify letölti a hangot, és automatikusan kiegészíti az elkészült fájlt albumborítóval, előadó információkkal, számcímekkel, dalszövegekkel és műfaji címkékkel.
A webes felület szándékosan minimális: küldjön be egy URL-t, és kapjon egy teljesen címkézett hangfájlt. A letöltött fájlok egy állandó kötetben tárolódnak, így könnyen integrálható a gyűjtemény bármilyen média könyvtárkezelővel. Az asztali értesítések figyelmeztetik Önt, amikor nagy letöltések befejeződnek. A saját üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a zenei könyvtára felett. Nem kell a streaming elérhetőségére vagy a streamenkénti díjakra támaszkodnia.
A Downtify főbb funkciói
Spotify link letöltések
Elfogadja a Spotify URL-eket egyedi számokhoz, albumokhoz és lejátszási listákhoz, majd automatikusan letölti a megfelelő hanganyagot a YouTube-ról.
Automatikus metaadat-címkézés
Beágyazza az albumborítót, a dalszövegeket, az előadó adatait, a számszámokat és a műfaji címkéket minden letöltött fájlba az áttekinthető könyvtárszervezés érdekében.
Kötegelt lejátszási lista támogatás
Letölti a teljes albumokat és lejátszási listákat egyetlen művelettel, miközben a háttérben kezeli a várólistát és nyomon követi a folyamatot.
Asztali értesítések
Értesíti Önt, amikor a letöltések befejeződnek, így más munkával foglalkozhat, miközben a nagy tételek feldolgozása zajlik.
Perzisztens tárolás
Minden letöltést egy dedikált kötetre ment, amely túléli a konténer újraindításokat és integrálódik külső média könyvtár eszközökkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Downtify szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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