A BookStack egy ingyenes, nyílt forráskódú wiki, amely Laravel alapokon épül. A dokumentációt háromszintű hierarchiába rendezi: Könyvek, Fejezetek és Oldalak. Ez tükrözi, ahogyan az emberek természetesen gondolkodnak a strukturált tartalomról. WYSIWYG szerkesztő, beépített Markdown mód és draw.io diagram integráció segíti a csapatokat, hogy a platform elhagyása nélkül írjanak és illusztráljanak dokumentációt.

A BookStack saját VPS-en történő üzemeltetése a bizalmas belső dokumentációkat – runbookokat, architektúra döntéseket, HR szabályzatokat – teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti költségek és harmadik fél sem fér hozzá a tartalmához. A szerepalapú engedélyek segítségével pontosan szabályozhatja, hogy ki olvashatja vagy szerkesztheti a tudásbázis egyes részeit.