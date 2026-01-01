Telepítse a BookStacket egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű wiki platform strukturált könyvek, fejezetek és oldalak hierarchiájával a szervezett csapatdokumentációhoz.
Válasszon VPS csomagot a BookStack szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BookStack
A BookStack egy ingyenes, nyílt forráskódú wiki, amely Laravel alapokon épül. A dokumentációt háromszintű hierarchiába rendezi: Könyvek, Fejezetek és Oldalak. Ez tükrözi, ahogyan az emberek természetesen gondolkodnak a strukturált tartalomról. WYSIWYG szerkesztő, beépített Markdown mód és draw.io diagram integráció segíti a csapatokat, hogy a platform elhagyása nélkül írjanak és illusztráljanak dokumentációt.
A BookStack saját VPS-en történő üzemeltetése a bizalmas belső dokumentációkat – runbookokat, architektúra döntéseket, HR szabályzatokat – teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Nincsenek felhasználónkénti költségek és harmadik fél sem fér hozzá a tartalmához. A szerepalapú engedélyek segítségével pontosan szabályozhatja, hogy ki olvashatja vagy szerkesztheti a tudásbázis egyes részeit.
A BookStack főbb funkciói
Strukturált hierarchia
A könyvek, fejezetek és oldalak rendezetten és navigálhatóan tartják a dokumentációt, ahogy a tudásbázis több ezer bejegyzésre bővül.
WYSIWYG és Markdown szerkesztők
Az írók kiválaszthatják a preferált szerkesztési felületüket — egy vizuális blokkszerkesztőt vagy nyers Markdown-t élő előnézettel — oldalanként.
Szerepalapú engedélyek
Részletes hozzáférés-vezérlés könyv, fejezet és oldal szintjén lehetővé teszi a dokumentáció szegmentálását csapatok, külső munkatársak és nyilvános olvasók között.
Teljes szöveges keresés
A gyors keresés az összes oldalszövegben, címsorban és metaadatban azt jelenti, hogy a felhasználók megtalálják a válaszokat anélkül, hogy tudniuk kellene, hol van tárolva a tartalom.
Oldal módosítási előzményei
Minden szerkesztés verziókövetéssel rendelkezik, különbségek megtekintésével és egykattintásos visszaállítással, ellenőrzési nyomvonalat és biztonsági hálót biztosítva az együttműködésen alapuló dokumentációhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BookStack szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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