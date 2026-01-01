Telepítse az Aptabase-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, adatvédelem-központú analitikai platform mobil, asztali és webes alkalmazásokhoz, könnyű SDK integrációval.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Aptabase
Az Aptabase egy nyílt forráskódú, adatvédelmi szempontból elsődleges analitikai platform, amelyet mobil-, asztali és webalkalmazás-fejlesztők számára készítettek. A weboldal-analitikai eszközökkel ellentétben, amelyek az oldalmegtekintéseket követik nyomon, az Aptabase az SDK-alapú eseménykövetésre összpontosít. A fejlesztők könnyű SDK-kkal látják el alkalmazásaikat (Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri és mások), hogy elnevezett eseményeket rögzítsenek opcionális tulajdonságokkal. Az eredmény egy nagy jelértékű irányítópult, amely megmutatja, mit csinálnak valójában a felhasználók az alkalmazásban, sütik, ujjlenyomat-azonosítás vagy webhelyek közötti követés nélkül.
Az Aptabase saját üzemeltetése egy VPS-en az összes analitikai adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez egyszerűvé teszi a GDPR-megfelelőséget. Emellett kiküszöböli az eseményenkénti árazást, amelyet a felhőalapú analitikai szolgáltatók számítanak fel a használat növekedésével.
A Aptabase főbb funkciói
SDK eseménykövetés
Integrálja alkalmazását egyetlen SDK hívással a megnevezett események és tulajdonságok nyomon követéséhez minden platformon, komplex beállítás nélkül.
Beépített adatvédelem
Sütik, ujjlenyomat-azonosítás és webhelyek közötti követés nélkül – teljes mértékben megfelel a GDPR-nak és az adatvédelmi szabályozásoknak alapértelmezetten.
Többplatformos SDK-k
Hivatalos SDK-k Flutterhez, React Native-hez, Swift-hez, Kotlinhoz, .NET-hez, Electronhoz, Taurihoz és még sok máshoz lefedik az összes főbb alkalmazásfejlesztési platformot.
Valós idejű irányítópult
Láthatja az eseményeket és a felhasználói tevékenységet valós időben egy tiszta, minimalista irányítópulttal, amely zajmentesen kiemeli a fontos dolgokat.
Teljes adatbirtoklás
Minden analitikai adat a VPS-én marad – nincs gyártói függőség, eseményenkénti árazás, és harmadik fél platform sem kapja meg felhasználói adatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Aptabase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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