Az Aptabase egy nyílt forráskódú, adatvédelmi szempontból elsődleges analitikai platform, amelyet mobil-, asztali és webalkalmazás-fejlesztők számára készítettek. A weboldal-analitikai eszközökkel ellentétben, amelyek az oldalmegtekintéseket követik nyomon, az Aptabase az SDK-alapú eseménykövetésre összpontosít. A fejlesztők könnyű SDK-kkal látják el alkalmazásaikat (Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri és mások), hogy elnevezett eseményeket rögzítsenek opcionális tulajdonságokkal. Az eredmény egy nagy jelértékű irányítópult, amely megmutatja, mit csinálnak valójában a felhasználók az alkalmazásban, sütik, ujjlenyomat-azonosítás vagy webhelyek közötti követés nélkül.

Az Aptabase saját üzemeltetése egy VPS-en az összes analitikai adatot a saját infrastruktúráján tartja. Ez egyszerűvé teszi a GDPR-megfelelőséget. Emellett kiküszöböli az eseményenkénti árazást, amelyet a felhőalapú analitikai szolgáltatók számítanak fel a használat növekedésével.