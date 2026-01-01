Telepítse a Morphic-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI keresőmotor, amely generatív, hivatkozott válaszokat szolgáltat a linklisták helyett.
Válasszon VPS csomagot a Morphic szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Morphic
A Morphic egy nyílt forráskódú, AI-alapú keresőmotor. Nagy nyelvi modelleket és valós idejű webes keresést ötvöz, hogy strukturált, forrásokkal alátámasztott válaszokat adjon.
A rangsorolt linklisták helyett a Morphic beolvassa és szintetizálja a webes tartalmat, így a felhasználók közvetlen választ kapnak ellenőrizhető hivatkozásokkal. Támogatja az OpenAI, Anthropic, Google Gemini és helyi Ollama modelleket, így kiválaszthatja az igényeinek megfelelő AI háttérrendszert.
A Morphic saját szerveren való üzemeltetése minden keresési lekérdezést és beszélgetési előzményt a saját szerverén tart. Ez a telepítés a SearXNG-t foglalja magában keresési háttérrendszerként. Nincs szükség külső keresési API előfizetésre. Csak egy AI szolgáltatói kulcsra és a VPS-ére van szükség.
A Morphic főbb funkciói
Generatív hivatkozott válaszok
Morphic több forrásból szintetizálja az információkat és strukturált választ ad beépített hivatkozásokkal, így a felhasználók elolvashatják és ellenőrizhetik minden állítást.
Több szolgáltató AI-támogatása
Váltson OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, vagy egy helyi Ollama példány között az interfész megváltoztatása nélkül — csak frissítse az API kulcsát.
Tartós csevegési előzmények
A rendszer minden keresési beszélgetést elment a PostgreSQL adatbázisba. Ezáltal a felhasználók visszatérhetnek a korábbi beszélgetésekhez, folytathatják a további kérdéseket, és megoszthatják az eredményeket egy linken keresztül.
Összefoglalt privát keresés
A SearXNG webes kereső háttérrendszerként működik. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség kereső API előfizetésre, és a lekérdezések soha nem jutnak el kereskedelmi keresésszolgáltatókhoz.
További kérdések
A Morphic támogatja a többfordulós beszélgetéseket egy keresési szálon belül, így a felhasználók pontosíthatják, bővíthetik vagy átirányíthatják a válaszokat anélkül, hogy elölről kezdenék.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Morphic szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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