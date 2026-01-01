A Morphic egy nyílt forráskódú, AI-alapú keresőmotor. Nagy nyelvi modelleket és valós idejű webes keresést ötvöz, hogy strukturált, forrásokkal alátámasztott válaszokat adjon.

A rangsorolt linklisták helyett a Morphic beolvassa és szintetizálja a webes tartalmat, így a felhasználók közvetlen választ kapnak ellenőrizhető hivatkozásokkal. Támogatja az OpenAI, Anthropic, Google Gemini és helyi Ollama modelleket, így kiválaszthatja az igényeinek megfelelő AI háttérrendszert.

A Morphic saját szerveren való üzemeltetése minden keresési lekérdezést és beszélgetési előzményt a saját szerverén tart. Ez a telepítés a SearXNG-t foglalja magában keresési háttérrendszerként. Nincs szükség külső keresési API előfizetésre. Csak egy AI szolgáltatói kulcsra és a VPS-ére van szükség.