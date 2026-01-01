Telepítse a Paperless-ngx-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer, amely beolvassa, OCR-indexeli és archiválja a dokumentumait egy teljesen kereshető digitális könyvtárba.
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Erre jó a Paperless-ngx
A Paperless-ngx egy közösség által karbantartott dokumentumkezelő rendszer, amely a fizikai papírmunkát kereshető, rendszerezett digitális archívummá alakítja. Automatikusan OCR-feldolgozza a beolvasott képeket és PDF-eket. Osztályozza a dokumentumokat és címkéket alkalmaz. Így minden számla, szerződés és nyugta azonnal megtalálhatóvá válik tartalom alapján. A Gotenberg és az Apache Tika kezelik az Office dokumentumokat és azokat a komplex formátumokat, amelyeket a standard OCR-folyamatok kihagynak.
A Paperless-ngx saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny pénzügyi nyilvántartásokat, szerződéseket és személyes dokumentumokat a saját infrastruktúráján tartja, soha nem harmadik fél felhőjében. Dedikált VPS erőforrások biztosítják a gyors OCR-feldolgozást még nagy dokumentumkötegek esetén is. A perzisztens kötetek védik a teljes archívumot és adatbázist a frissítések és újraindítások során.
A Paperless-ngx főbb funkciói
Automatikus OCR indexelés
Minden feltöltött dokumentumot automatikusan beolvas az OCR. Így a teljes szövege indexelve és kereshetővé válik a feltöltéstől számított másodperceken belül, függetlenül attól, hogy PDF-ként vagy szkennelt képként érkezett.
Intelligens osztályozás
A Paperless-ngx tanul a szervezeti mintáiból, és automatikusan címkéket, levelezőpartnereket és dokumentumtípusokat rendel hozzá a tartalom alapján, ezzel szinte nullára csökkentve a kézi válogatást.
Teljes szöveges keresés
Keresés az archívumában lévő összes dokumentum teljes tartalmában, fejlett szűréssel dátum, címke, levelezőpartner és dokumentumtípus szerint a pontos visszakeresés érdekében.
Többfelhasználós hozzáférés
A részletes engedélykezelés lehetővé teszi, hogy több felhasználó is megossza ugyanazt az archívumot szerepkör alapú hozzáféréssel, így alkalmas kis csapatok és családi háztartások számára egyaránt.
Irodai dokumentumok támogatása
A Gotenberg és az Apache Tika integráció kezeli a Word, Excel és egyéb Office formátumokat a PDF-ek és képek mellett, egyetlen archívumot biztosítva minden dokumentumtípushoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Paperless-ngx szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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