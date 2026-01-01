A Paperless-ngx egy közösség által karbantartott dokumentumkezelő rendszer, amely a fizikai papírmunkát kereshető, rendszerezett digitális archívummá alakítja. Automatikusan OCR-feldolgozza a beolvasott képeket és PDF-eket. Osztályozza a dokumentumokat és címkéket alkalmaz. Így minden számla, szerződés és nyugta azonnal megtalálhatóvá válik tartalom alapján. A Gotenberg és az Apache Tika kezelik az Office dokumentumokat és azokat a komplex formátumokat, amelyeket a standard OCR-folyamatok kihagynak.

A Paperless-ngx saját VPS-en történő üzemeltetése az érzékeny pénzügyi nyilvántartásokat, szerződéseket és személyes dokumentumokat a saját infrastruktúráján tartja, soha nem harmadik fél felhőjében. Dedikált VPS erőforrások biztosítják a gyors OCR-feldolgozást még nagy dokumentumkötegek esetén is. A perzisztens kötetek védik a teljes archívumot és adatbázist a frissítések és újraindítások során.