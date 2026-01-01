Akár 69% kedvezmény a FreeCAD szolgáltatásra

Telepítse a FreeCAD-et egyetlen kattintással.

Ingyenes parametrikus 3D CAD modellező, amely bármely böngészőből elérhető KasmVNC-n keresztül, helyi telepítés nélkül.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a FreeCAD-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a FreeCAD szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a FreeCAD

A FreeCAD egy ingyenes és nyílt forráskódú parametrikus 3D CAD modellező, amelyet mérnökök, terméktervezők és építészek használnak világszerte. A hálóalapú eszközökkel ellentétben a FreeCAD precíz, kényszer alapú geometriával működik. Így minden dimenzió bármikor módosítható anélkül, hogy a modellt a nulláról újra kellene építeni. Ez a sablon futtatja a FreeCAD-et egy böngészőből elérhető asztali környezetben KasmVNC-n keresztül, így bármilyen internetre csatlakozó eszközből egy nagy teljesítményű CAD munkaállomás válik.

A FreeCAD saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy mérnöki környezete mindig elérhető bármilyen eszközről. Ez magában foglalja az egyéni makrókat, alkatrészkönyvtárakat és projektfájlokat. Nem kell szoftvertelepítéseket kezelnie több gépen. Az állandó kötet tárolás érintetlenül megőrzi minden munkáját a konténerfrissítések és újraindítások során.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A FreeCAD főbb funkciói

Böngészőalapú hozzáférés

Teljes FreeCAD asztali környezet KasmVNC-n keresztül kézbesítve, bármely modern böngészőből elérhető anélkül, hogy bármit is telepítene helyben.

Parametrikus modellezés

A kényszeralapú vázlatkészítő és az Alkatrésztervező munkafelület lehetővé teszi, hogy bármikor módosítson bármely méretet anélkül, hogy újraépítené a modellt.

Több munkaterületű környezet

Dedikált munkafelületek szilárdtest-modellezéshez, összeállításokhoz, műszaki rajzokhoz, FEM analízishez és még sok máshoz egyetlen alkalmazásban.

Standard formátum támogatás

STEP, IGES, STL, DXF és SVG fájlok importálása és exportálása más CAD eszközökkel és gyártási munkafolyamatokkal való kompatibilitás biztosításához.

Python szkriptelés

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hozzon létre egyéni makrókat, és építsen új munkafelületeket a beépített Python szkriptelő motor segítségével.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FreeCAD szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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