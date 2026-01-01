Telepítse a FreeCAD-et egyetlen kattintással.
Ingyenes parametrikus 3D CAD modellező, amely bármely böngészőből elérhető KasmVNC-n keresztül, helyi telepítés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a FreeCAD szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FreeCAD
A FreeCAD egy ingyenes és nyílt forráskódú parametrikus 3D CAD modellező, amelyet mérnökök, terméktervezők és építészek használnak világszerte. A hálóalapú eszközökkel ellentétben a FreeCAD precíz, kényszer alapú geometriával működik. Így minden dimenzió bármikor módosítható anélkül, hogy a modellt a nulláról újra kellene építeni. Ez a sablon futtatja a FreeCAD-et egy böngészőből elérhető asztali környezetben KasmVNC-n keresztül, így bármilyen internetre csatlakozó eszközből egy nagy teljesítményű CAD munkaállomás válik.
A FreeCAD saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy mérnöki környezete mindig elérhető bármilyen eszközről. Ez magában foglalja az egyéni makrókat, alkatrészkönyvtárakat és projektfájlokat. Nem kell szoftvertelepítéseket kezelnie több gépen. Az állandó kötet tárolás érintetlenül megőrzi minden munkáját a konténerfrissítések és újraindítások során.
A FreeCAD főbb funkciói
Böngészőalapú hozzáférés
Teljes FreeCAD asztali környezet KasmVNC-n keresztül kézbesítve, bármely modern böngészőből elérhető anélkül, hogy bármit is telepítene helyben.
Parametrikus modellezés
A kényszeralapú vázlatkészítő és az Alkatrésztervező munkafelület lehetővé teszi, hogy bármikor módosítson bármely méretet anélkül, hogy újraépítené a modellt.
Több munkaterületű környezet
Dedikált munkafelületek szilárdtest-modellezéshez, összeállításokhoz, műszaki rajzokhoz, FEM analízishez és még sok máshoz egyetlen alkalmazásban.
Standard formátum támogatás
STEP, IGES, STL, DXF és SVG fájlok importálása és exportálása más CAD eszközökkel és gyártási munkafolyamatokkal való kompatibilitás biztosításához.
Python szkriptelés
Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hozzon létre egyéni makrókat, és építsen új munkafelületeket a beépített Python szkriptelő motor segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FreeCAD szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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