A FreeCAD egy ingyenes és nyílt forráskódú parametrikus 3D CAD modellező, amelyet mérnökök, terméktervezők és építészek használnak világszerte. A hálóalapú eszközökkel ellentétben a FreeCAD precíz, kényszer alapú geometriával működik. Így minden dimenzió bármikor módosítható anélkül, hogy a modellt a nulláról újra kellene építeni. Ez a sablon futtatja a FreeCAD-et egy böngészőből elérhető asztali környezetben KasmVNC-n keresztül, így bármilyen internetre csatlakozó eszközből egy nagy teljesítményű CAD munkaállomás válik.

A FreeCAD saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy mérnöki környezete mindig elérhető bármilyen eszközről. Ez magában foglalja az egyéni makrókat, alkatrészkönyvtárakat és projektfájlokat. Nem kell szoftvertelepítéseket kezelnie több gépen. Az állandó kötet tárolás érintetlenül megőrzi minden munkáját a konténerfrissítések és újraindítások során.