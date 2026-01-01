A SillyTavern egy nyílt forráskódú helyi felület. Lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy AI karakterekkel csevegjenek szinte minden jelentős LLM backenddel. Ezek közé tartozik az OpenAI, az Anthropic Claude, az OpenRouter, a KoboldAI, a Mistral, a NovelAI és a helyileg hosztolt modellek. A gyártóspecifikus csevegőalkalmazásoktól eltérően a SillyTavern a karakterközpontú beszélgetésekre, a hosszú formátumú szerepjátékra és a kreatív írásra fókuszál. Mélyreható szabályozást biztosít a promptok, a mintavételi paraméterek és a kontextuskezelés terén.

A SillyTavern saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csevegési naplót, karakterkártyát és lorebookot privátan tart a fiókjában. Emellett lehetővé teszi a szolgáltatók szabad cseréjét. Eltávolítja a hosztolt alternatívák által bevezetett beszélgetési korlátokat és tartalomszűrőket. A külső modellek API kulcsai a saját szerverén maradnak, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó felhasználói felületre illesztenék be őket.