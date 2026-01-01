Telepítse a SillyTavern-t egyetlen kattintással.
Haladó felhasználói LLM felület, amely több tucat szöveges, képi és hang alapú AI háttérrendszert egyesít egyetlen csevegőfelületbe.
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Erre jó a SillyTavern
A SillyTavern egy nyílt forráskódú helyi felület. Lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy AI karakterekkel csevegjenek szinte minden jelentős LLM backenddel. Ezek közé tartozik az OpenAI, az Anthropic Claude, az OpenRouter, a KoboldAI, a Mistral, a NovelAI és a helyileg hosztolt modellek. A gyártóspecifikus csevegőalkalmazásoktól eltérően a SillyTavern a karakterközpontú beszélgetésekre, a hosszú formátumú szerepjátékra és a kreatív írásra fókuszál. Mélyreható szabályozást biztosít a promptok, a mintavételi paraméterek és a kontextuskezelés terén.
A SillyTavern saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csevegési naplót, karakterkártyát és lorebookot privátan tart a fiókjában. Emellett lehetővé teszi a szolgáltatók szabad cseréjét. Eltávolítja a hosztolt alternatívák által bevezetett beszélgetési korlátokat és tartalomszűrőket. A külső modellek API kulcsai a saját szerverén maradnak, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó felhasználói felületre illesztenék be őket.
A SillyTavern főbb funkciói
Több-backend támogatás
Csatlakoztassa az OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI és helyi modell szervereket egy felületen keresztül anélkül, hogy külön klienseket kellene kezelnie szolgáltatónként.
Karakterkártyák
Importáljon, szerkesszen és osszon meg PNG-be ágyazott karakterkártyákat személyiségekkel, példa párbeszédekkel és személyiségjegyekkel, amelyek következetes, karakterhű válaszokat eredményeznek.
Csoportos csevegések
Futtasson beszélgetéseket több AI karakterrel egyetlen szálon belül, konfigurálható fordulási sorrenddel és karakterenkénti generálási beállításokkal az elágazó narratívákhoz.
Világinformáció és háttértörténeti könyvek
Beilleszt háttérismereteket, helyszínadatokat és visszatérő tényeket a promptba, de csak releváns kulcsszavak megjelenésekor. Ezáltal a kontextusablakok hatékonyak maradnak hosszú történeteknél.
Bővítmény ökoszisztéma
Integrálja a képgenerálást a Stable Diffusion vagy ComfyUI segítségével, a szövegfelolvasó hangokat, az összefoglalást, a vektortárolást és több tucat közösségi bővítményt.
Teljes prompt felügyelet
Közvetlenül szerkesztheti a rendszerpromptokat, az utasítás sablonokat, a mintavételező paramétereket és a kontextus formázását. Ezáltal a haladó felhasználók ugyanazt a vezérlést kapják, amit egy nyers API-tól kapnának.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SillyTavern szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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