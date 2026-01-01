Akár 69% kedvezmény a SillyTavern szolgáltatásra

Telepítse a SillyTavern-t egyetlen kattintással.

Haladó felhasználói LLM felület, amely több tucat szöveges, képi és hang alapú AI háttérrendszert egyesít egyetlen csevegőfelületbe.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a SillyTavern-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a SillyTavern szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a SillyTavern

A SillyTavern egy nyílt forráskódú helyi felület. Lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy AI karakterekkel csevegjenek szinte minden jelentős LLM backenddel. Ezek közé tartozik az OpenAI, az Anthropic Claude, az OpenRouter, a KoboldAI, a Mistral, a NovelAI és a helyileg hosztolt modellek. A gyártóspecifikus csevegőalkalmazásoktól eltérően a SillyTavern a karakterközpontú beszélgetésekre, a hosszú formátumú szerepjátékra és a kreatív írásra fókuszál. Mélyreható szabályozást biztosít a promptok, a mintavételi paraméterek és a kontextuskezelés terén.

A SillyTavern saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden csevegési naplót, karakterkártyát és lorebookot privátan tart a fiókjában. Emellett lehetővé teszi a szolgáltatók szabad cseréjét. Eltávolítja a hosztolt alternatívák által bevezetett beszélgetési korlátokat és tartalomszűrőket. A külső modellek API kulcsai a saját szerverén maradnak, ahelyett, hogy egy harmadik féltől származó felhasználói felületre illesztenék be őket.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A SillyTavern főbb funkciói

Több-backend támogatás

Csatlakoztassa az OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI és helyi modell szervereket egy felületen keresztül anélkül, hogy külön klienseket kellene kezelnie szolgáltatónként.

Karakterkártyák

Importáljon, szerkesszen és osszon meg PNG-be ágyazott karakterkártyákat személyiségekkel, példa párbeszédekkel és személyiségjegyekkel, amelyek következetes, karakterhű válaszokat eredményeznek.

Csoportos csevegések

Futtasson beszélgetéseket több AI karakterrel egyetlen szálon belül, konfigurálható fordulási sorrenddel és karakterenkénti generálási beállításokkal az elágazó narratívákhoz.

Világinformáció és háttértörténeti könyvek

Beilleszt háttérismereteket, helyszínadatokat és visszatérő tényeket a promptba, de csak releváns kulcsszavak megjelenésekor. Ezáltal a kontextusablakok hatékonyak maradnak hosszú történeteknél.

Bővítmény ökoszisztéma

Integrálja a képgenerálást a Stable Diffusion vagy ComfyUI segítségével, a szövegfelolvasó hangokat, az összefoglalást, a vektortárolást és több tucat közösségi bővítményt.

Teljes prompt felügyelet

Közvetlenül szerkesztheti a rendszerpromptokat, az utasítás sablonokat, a mintavételező paramétereket és a kontextus formázását. Ezáltal a haladó felhasználók ugyanazt a vezérlést kapják, amit egy nyers API-tól kapnának.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SillyTavern szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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